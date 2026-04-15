Nuevos episodios de 'Podcast, el podcast', con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya

Desde este 15 de abril, disfruta de los nuevos episodios de Podcast, el podcast en RTVE Play y RNE Audio. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya, regresa, cada miércoles, con más obsesiones por inventar formatos imposibles para el mundo podcasting.

Dispuestos a parodiar todo su universo, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, Podcast, el podcast es el lugar donde los programas del universo sonoro —reales, exagerados o directamente inventados— se convierten en materia prima para el humor. No hace falta ser oyente experto: basta con tener orejas y ganas de pasarlo bien.