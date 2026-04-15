Nuevos episodios de 'Podcast, el podcast', con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya
- Cada miércoles, nuevo episodio con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya
- Escucha todos los episodios de Podcast, el podcast en RNE Audio y RTVE Play
Desde este 15 de abril, disfruta de los nuevos episodios de Podcast, el podcast en RTVE Play y RNE Audio. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya, regresa, cada miércoles, con más obsesiones por inventar formatos imposibles para el mundo podcasting.
Dispuestos a parodiar todo su universo, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, Podcast, el podcast es el lugar donde los programas del universo sonoro —reales, exagerados o directamente inventados— se convierten en materia prima para el humor. No hace falta ser oyente experto: basta con tener orejas y ganas de pasarlo bien.
Ven a ver sus shows en directo
Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos en varias ciudades de España.
Además, disfruta de todos los programas anteriores y los nuevos episodios de la temporada en RNE Audio y RTVE Play. El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Xavi Daura, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa. ¡Ya disponible un nuevo episodio!
¡También en el streaming de En PLAY!
Cada miércoles, escucha Podcast, el podcast, en el streaming de En Play, después de La Revuelta. El nuevo "cajón de sastre" de RTVE Play, con los mejores contenidos de la plataforma, la televisión y el videopodcast. ¿Quieres saber más? Descúbrelo aquí.