El video de David Bustamante que provoca un ataque de risa a Laura del Val

Laura del Val tiene un video favorito, uno que no se puede quitar de la cabeza, y el mero hecho de pensar en él le ha provocado un ataque de risa. Es más, la cómica les ha dicho a sus compañeros, Miguel Campos y Jorge Yorya: “Es el mejor vídeo y no lo vais a valorar”.

Entre risas, Laura del Val ha revelado que se trata de una antigua grabación protagonizada por el cantante David Bustamante en un top manta, en el programa ‘Diario de’ en 2006. “Le llevan a David Bustamante con alguien y están los top manta y, de repente, todo enfadado le dice al mantero: ¿tienes de Bustamante? Coge el mantero y le da el CD de David Bustamante. Y él le dice: así de fácil, así de fácil es quitarme el trabajo. Entonces, el mantero se empieza a agobiar muchísimo y se oye: no es policía, no es policía. Es David Bustamante”.

La descripción de Laura del Val ha provocado las carcajadas de sus compañeros e, incluso, Jorge Yorya ha revelado que también es uno de sus momentos favoritos: “Lo he visto no sabes cuántas veces ese vídeo”.

La broma de Campos a Isabel Coixet Pero no solo David Bustamante ha sido protagonista de este episodio de Podcast, el podcast, la directora de cine Isabel Coixet también ha estado muy presente. En concreto, Miguel Campos ha recordado el incómodo momento vivido con Coixet en el programa La Revuelta. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 4 - No es policía, es Bustamante Laura del Val tiene un video favorito, se trata de una antigua grabación protagonizada por el cantante David Bustamante. Además, Miguel Campos habl... Ver ahora “Le hice un chistecito y no le sentó bien (…) Ella habló que pone los audios de WhatsApp por 2 porque le parece una pérdida de tiempo, entonces cuando se puso el tráiler de su película se puso por 2 y no le sentó nadie bien”. De hecho, durante el programa, Isabel Coixet preguntó de quién había sido la idea y David Broncano, sin dudarlo, señaló a Miguel Campos. El humorista pidió disculpas a la directora de cine, pero ya fue demasiado tarde. Según, Campos la propia Coixet le aseguro: “no vas a trabajar en el cine en tu vida”. La duda es si lo dijo de verdad o en broma.

Podcast, el podcast de gira La tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE ha llegado con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya está de gira por España y, tras pasar por Valencia, los próximos destinos serán: Barcelona (10 de abril, Teatro Aquitània) y Madrid (12 de abril, en La Sala del Movistar Arena). A través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos en estas ciudades de España.