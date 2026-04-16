Radio 3 en Spain on Stage

Radio 3 se desplaza al Puerto de Santa María (Cádiz) para cubrir Spain on Stage, la iniciativa que pretende poner en valor el talento de los artistas españoles en nuestro país y en el mundo. Para ello, el programa presentado por José Manuel Sebastián, El resto es ruido, emitirá un especial de una hora el próximo lunes 20 de abril, con actuaciones en directo y entrevistas a profesionales de la industria de todo el mundo y músicos españoles.

El programa tendrá lugar desde la Bodega de Mora del Puerto de Santa María, en el marco de la jornada inaugural de este evento. Un momento muy emocionante en el que se realizarán conexiones a nivel humano y profesional, ambiente que se traspasará a las ondas de Radio 3.

Hablaremos con Za! y Perrate, además de con Carmen Paéz, subsecretaria del Ministerio de Cultura, y Javier Monsalve, Director General de Artes Escénicas y Música. También contaremos con otros de los asistentes a esta fiesta de bienvenida.

Pero esto no se quedará aquí porque Radio 3 emitirá el concierto que culminará este prólogo del Spain on Stage, esa aleación imposible entre Za! y Perrate, un cruce inusitado entre el rock más experimental y el flamenco más puro y visceral.

El monográfico de El resto es ruido en Spain on Stage tendrá lugar el lunes 20 de abril a partir de las 21.00h. Una hora después, a partir de las 22.00h, el concierto de Za! y Perrate.