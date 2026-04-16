Estrenamos 'Ojo x Ojo', un videopodcast sobre fotografía contemporánea

Ojo x Ojo es el nuevo programa en vídeo de Radio 3 Extra dedicado a explorar el universo de la fotografía contemporánea desde dentro. Un espacio que abre una ventana a algunos de los proyectos más sugerentes del panorama actual, siempre de la mano de sus propios autores.

En cada episodio, el programa propone una inmersión en el lenguaje fotográfico como forma de pensamiento y creación. Más allá de la imagen estética, Ojo x Ojo se detiene en las ideas que hay detrás de cada proyecto: los procesos, las decisiones, las referencias y también las dudas que acompañan a los fotógrafos en su trabajo.

En el primer episodio hablamos de colonialismo, mujer y discursos hegemónicos.

Se trata de un formato cercano y reflexivo en el que los creadores no solo muestran sus obras, sino que comparten las claves que las sostienen. Cada capítulo es una conversación visual donde la fotografía se revela como un territorio de investigación, memoria y discurso crítico.

Ojo x Ojo pone el foco en nuevas narrativas visuales, en miradas que cuestionan, reinterpretan o expanden los límites del medio. Un punto de encuentro entre autores y público en el que la imagen deja de ser solo imagen para convertirse en relato, en contexto y en experiencia.

Dirigido por Mario Rey, cada jueves tendrá publicada una entrega de Ojo x Ojo, un nuevo programa que refuerza la apuesta de Radio 3 Extra por los contenidos culturales en formato audiovisual, ofreciendo un espacio propio para la fotografía contemporánea y sus protagonistas.