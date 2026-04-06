'Generación Ya' celebra el 30 aniversario de la carrera de Okuda
- Además de repasar la carrera del artista, también contaremos con Ven'nus, Ed Is Dead y Kinara
- Jueves 9 de abril a las 16.00h desde la galería Factory of Dreams en Madrid
- Envía un correo a participaradio3@rtve.es para asistir al programa como público
En Generación Ya de Radio 3 vamos a celebrar el 30 aniversario de la trayectoria de uno de los artistas más reconocidos de nuestro país a nivel internacional: Okuda San Miguel. Lo haremos con un programa especial en directo desde su galería Factory of Dreams, ubicada en el barrio madrileño de Usera.
Será una ocasión perfecta para repasar la carrera de un artista que ha redefinido los límites del arte urbano y disfrutar de actuaciones en directo y entrevistas en un entorno privilegiado. Además del propio Okuda, contaremos con la participación de Ven'nus, que presentará su nuevo disco; el productor musical Ed is Dead; la DJ Kinara; y muchas otras sorpresas.
Ven a nuestro especial Okuda San Miguel
El jueves 9 de abril te invitamos a venir al programa, de 16:00 a 18:00h, enviando un correo a participaradio3@rtve.es.
La obra de Okuda se caracteriza por el uso de formas geométricas coloridas fusionadas con figuras orgánicas, cuerpos sin identidad, animales sin cabeza y símbolos que invitan a la reflexión en piezas artísticas que podrían clasificarse como surrealismo pop con una clara esencia urbana. Sus trabajos a menudo plantean interrogantes sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el sentido de la vida y las contradicciones de la falsa libertad de la sociedad, evidenciando un conflicto entre la modernidad y nuestras raíces; en definitiva, entre el ser humano y su propia esencia.
Su espacio Factory of Dreams es un centro de creación contemporánea que alberga el taller del reconocido muralista y artista urbano, además de contar con estudios de grabación y salas dedicadas a exposiciones. Descúbrelo el 9 de abril a partir de las 16:00h, en Radio 3.