'Generación Ya' celebra el 30 aniversario de la carrera de Okuda

En Generación Ya de Radio 3 vamos a celebrar el 30 aniversario de la trayectoria de uno de los artistas más reconocidos de nuestro país a nivel internacional: Okuda San Miguel. Lo haremos con un programa especial en directo desde su galería Factory of Dreams, ubicada en el barrio madrileño de Usera.

Será una ocasión perfecta para repasar la carrera de un artista que ha redefinido los límites del arte urbano y disfrutar de actuaciones en directo y entrevistas en un entorno privilegiado. Además del propio Okuda, contaremos con la participación de Ven'nus, que presentará su nuevo disco; el productor musical Ed is Dead; la DJ Kinara; y muchas otras sorpresas.