Bierzo al Toque: flamenco en el norte con Estrella Morente, Farruquito o Arcángel

El flamenco vuelve a abrirse paso en el norte con la IV edición de Bierzo al Toque, una cita que sigue creciendo hasta convertir la comarca leonesa en territorio propio para el cante, el toque y el baile. Del 22 al 25 de julio, Ponferrada reunirá a nombres destacados del panorama actual como Estrella Morente, Farruquito, Arcángel, Montse Cortés, José del Tomate, Iván Vargas o Puneh Farhani.

En su edición de 2026, el festival reivindica su carácter singular con una propuesta que conecta el flamenco con nuevos paisajes y públicos. La idea detrás de Bierzo al Toque va más allá de ser un festival flamenco al uso; pretende funcionar como motor cultural en transformación, con sedes como La Térmica Cultural o La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

Ese vínculo entre territorio y música es el faro del festival, que nuevamente apuesta por una programación que se sitúa entre la tradición y la contemporaneidad. Este año, además, se rendirá homenaje al guitarrista Serranito y a los periodistas especializados José Manuel Gamboa y Teo Sánchez (director del programa Duendeando en Radio 3)..

La apertura será el 22 de julio con una jornada gratuita en el Museo de la Energía, seguida de tres noches en La Térmica Cultural, donde se sucederán los directos y sesiones DJ que completan la experiencia para hacer del Bierzo un lugar donde el flamenco no solo se escucha, sino que se vive.