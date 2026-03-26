Sónar+D 2026 invita a explorar nuevos modos de convivir con la tecnología

El laboratorio de innovación y cultura digital de Sónar anuncia un programa que invita a dar un salto desde el consumo pasivo de la tecnología hacia una participación activa, reivindicando el factor humano en un entorno cada vez más automatizado.

Lo hace mediante tres grandes temas de conversación: ‘AI & Music’ en un escenario post-IA; ‘Beyond the Screen’, que explora cómo hacer de las creaciones digitales algo más físico y humano; y ‘Digital Gardens and Dark Forests’ o futuros alternativos de un Internet dominado por intereses comerciales.

Sónar+D celebrará su 14ª edición el jueves 18 y el viernes 19 de junio de 2026 en una nueva sede situada en el centro de Barcelona: Llotja de Mar. El majestuoso edificio neoclásico acogerá dos días de conferencias, workshops, performances, exhibiciones, actividades para comunidades e instalaciones interactivas que celebrarán la creatividad, la innovación, la tecnología, el intercambio y el pensamiento crítico.