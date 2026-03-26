Nace el ciclo Momentos Gigantes

El Festival Gigante amplía su propuesta cultural con el lanzamiento de Momentos Gigantes, un nuevo ciclo gratuito que combina podcasts en directo y conciertos acústicos íntimos. La iniciativa tendrá lugar en Guadalajara durante los meses de abril y mayo, con tres citas programadas en sábado, y busca consolidarse como la antesala perfecta del festival principal que se celebrará en agosto.

Una de las jornadas destacadas será la del 25 de abril, que contará con la actuación de Ona Mafalda. La artista presentará su álbum “Reset” en un formato más cercano, donde mostrará su característica fusión de rock alternativo y pop bilingüe. Su trayectoria incluye haber abierto conciertos para Coldplay y participar en festivales de renombre como Primavera Sound, lo que la posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras del panorama actual.

El evento también incluirá una edición especial en directo del programa Capitán Demo de Radio 3, dirigido por Víctor Moreno.

Con esta propuesta, el Festival Gigante apuesta por nuevas formas de conexión entre artistas y público, reforzando su presencia cultural más allá del formato tradicional.