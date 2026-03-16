Oscar 2026, todos los ganadores: así se vivió en 'De Película'

La película más premiada de la noche ha sido Una batalla tras otra, que se ha llevado seis de las trece estatuillas a las que optaba. Un año más, el Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 98ª edición de los Oscar que llegaban con un duelo en la cumbre entre Los pecadores, la película con más nominaciones en la historia de los galardones, dieciséis, y Una batalla tras otra, la triunfadora clara en los Globos de Oro.

El equipo de De película realiza como cada año un programa especial con motivo de la 98ª gala de los Premios Óscar. Yolanda Flores dirige este programa con la realización de Juan Luis Martín y la coordinación de Marta Pérez Reinoso. Además del equipo habitual del programa, contamos con la colaboración de nuestros compañeros Contxita Casanovas, Mario Borrego, Teresa Montoro, Carlos Brioso, Ana Vega Toscano y Rubén Vidal.