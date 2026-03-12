Aconsegueix la teva entrada per a la festa del lliurament del Disc Català de l'Any amb Alfred
- T’estimo es te quiero, d’Alfred García, és el guanyador del Disc Català de l’Any 2025 de Ràdio 4, mentre que Sopa de Cabra rep el reconeixement del Disc Català d’Honor
- La gala de lliurament del Disc Català de l'Any tindrà lloc el proper 18 de març a la Fàbrica Estrella Damm
Ràdio 4
Vols assistir a la gala del lliurament del Premi del Disc Català de l'Any? Se celebrarà dimecres 18 de març a les 19.30 h a l'antiga fàbrica Estrella Damm, situada al carrer de Rosselló número 515 de Barcelona.
Omple el formulari i podràs gaudir de dues entrades per a la gala. L'aforament és limitat així que les entrades estaran disponibles fins que s'esgotin.
Deixa'ns les teves dades i rebràs un correu amb la confirmació de les teves invitacions*.
