Alfred Garcia, Disc Català de l'Any: "Em vaig adonar que estimava en català"
- T’estimo es te quiero és el Disc Català de l’Any 2025 de Radio 4, el primer disc d’Alfred Garcia íntegrament adreçat al públic català
- Els oients de Ràdio 4 han premiat el treball del primer disc íntegrament en català de l'artista
El disc T’estimo es te quiero d’Alfred Garcia ha estat escollit Disc Català de l’Any 2025 de Radio 4. El cantautor assegura que el projecte neix d’una experiència personal i que el català es va convertir de manera natural en la llengua central del treball.
Garcia, cantautor i músic català, ha explicat en una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga i Joan Arenyes que el disc es va començar a escriure en una etapa molt concreta de la seva vida. Les cançons, diu, van néixer durant un període d’enamorament que va acabar marcant tant el to emocional del projecte com la llengua en què s’expressa.
“Em vaig adonar que estimava en català. No és premeditat, sinó que la dolçor d'aquesta llengua s'acaba imposant“
L’artista recorda el moment en què va prendre consciència d’aquest fet mentre componia el disc. Durant la conversa afirma: "En aquell moment me'n vaig adonar que jo estimava en català".
Aquell descobriment va acabar definint el concepte del disc i també el seu títol. El treball parteix d’aquesta experiència personal i situa el català al centre del projecte.
El millor disc de la seva trajectòria
El cantautor també reivindica el valor del treball dins la seva trajectòria musical. Garcia considera que aquest projecte representa un pas endavant en la seva carrera i en la manera d’escriure cançons.
Durant l'entrevista afirma: “Crec que és el millor disc que he fet mai, però sempre la millor cançó. La millor cançó sempre està per fer, no?.”
Per al músic, la creació musical forma part d’un procés constant en què les experiències personals es transformen en lletres i melodies. Les històries del dia a dia, assenyala, són sovint el punt de partida per construir noves cançons.
El moment en què descobreix el premi en directe
El cantautor ha conegut el resultat del Disc Català de l’Any durant la seva participació al programa Cafè d’Idees. El promotor del guardó, Joan Arenyes, i la presentadora del programa, Gemma Nierga, li han anunciat en directe que el seu disc havia estat escollit com el millor disc català de l’any.
Garcia ha reaccionat amb sorpresa a l’anunci i ha admès que no s’ho esperava. L’artista ha reconegut que el premi suposa una alegria i un impuls per continuar treballant en noves cançons.