'Podcast, el podcast' se va de gira: primeras fechas y ciudades

El arranque de la tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE llega con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya se va de gira por España y anuncia sus primeras fechas. Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos en varias ciudades de España.

En el universo del pocasting hay un podcast para cada obsesión imaginable. Y si no existe, alguien lo acabará creando. Pero entre tanto tutorial, charla especializada y voz solemne, hacía falta uno que se preguntara: ¿y si nos reímos un poco de todo esto? De ahí nace Podcast, el podcast: un lugar donde los programas del universo sonoro —reales, exagerados o directamente inventados— se convierten en materia prima para el humor. No hace falta ser oyente experto: basta con tener orejas y ganas de pasarlo bien.