'Podcast, el podcast' se va de gira: primeras fechas y ciudades
- Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya llevan sus shows fuera de Madrid en su tercera temporada
- Escucha todos los episodios de Podcast, el podcast en RNE Audio y RTVE Play
El arranque de la tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE llega con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya se va de gira por España y anuncia sus primeras fechas. Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos en varias ciudades de España.
En el universo del pocasting hay un podcast para cada obsesión imaginable. Y si no existe, alguien lo acabará creando. Pero entre tanto tutorial, charla especializada y voz solemne, hacía falta uno que se preguntara: ¿y si nos reímos un poco de todo esto? De ahí nace Podcast, el podcast: un lugar donde los programas del universo sonoro —reales, exagerados o directamente inventados— se convierten en materia prima para el humor. No hace falta ser oyente experto: basta con tener orejas y ganas de pasarlo bien.
Tercera temporada: fechas y shows en directo
Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast hara escala en Valencia (22 de febrero, La Rambleta), Barcelona (10 de abril, Teatro Aquitània) y próximamente se anunciará otro especial en Madrid, como el que celebraron en La Sala del Movistar Arena.
Tienes todos los programas anteriores y los nuevos episodios de la tercera temporada en RNE Audio y RTVE Play. El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa. ¡Ya disponible un nuevo episodio!
¡También en el streaming de Open Play!
Cada miércoles, escucha Podcast, el podcast, en el streaming de Open Play, después de La Revuelta. El nuevo "cajón de sastre" de RTVE Play, con los mejores contenidos de la plataforma, la televisión y el videopodcast. ¿Quieres saber más? Descúbrelo aquí.