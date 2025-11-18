The Dwarves, Bridge City Sinners o Cuir en el Trashville del Azkena Rock Festival

Trashville, el lado más visceral y salvaje de Azkena Rock Festival, desvela su programación completa. The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge y Les Robots forman parte de la programación del escenario más electrizante del festival.

Quince nuevos artistas se suman así a la primera y ecléctica tanda de bandas ya confirmadas para la 24ª edición de ARF, que se celebrará en Mendizabala (Vitoria-Gasteiz), los días 18, 19 y 20 de junio de 2026.