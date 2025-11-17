Monkey Week 2025, en Radio 3

Fue en 2009 cuando se celebró por primera vez esta cita, que se presentaba como una oportunidad para descubrir hoy la música del mañana. Una promesa que, desde entonces, Monkey Week ha cumplido con creces y que en este 2025 regresa al lugar donde empezó todo: El Puerto de Santa María, tras nueve años celebrándose en Sevilla.

Y, como desde aquella primera edición, Radio 3 volverá a estar presente en este gran encuentro de la música emergente con una programación especial en la que reflejaremos de nuevo el espíritu vibrante del festival. Contaremos con la presencia de muchos de los grupos y solistas que actuarán en distintos espacios y locales de El Puerto entre el jueves 20 y el sábado 22 de noviembre.

En concreto, realizaremos ediciones especiales de El Resto Es Ruido y Generación Ya (el jueves y el viernes). Y el sábado 22 llegará el día grande: a partir de las 12 h del mediodía retransmitiremos, desde el escenario gratuito ubicado en la Plaza de Alfonso X el Sabio, la ya tradicional fiesta de Capitán Demo, con las actuaciones de Rata, Pleito, Paco Pecado y Ashleys.

Justo a continuación, en el mismo escenario, de 13 a 15 h, celebraremos la gran Batalla de Bandas de Radio 3, con cerca de una veintena de grupos que pasarán por el escenario en apenas dos horas: Maddening Flames, Repion, Aiko El Grupo, Salvana, Ortiga, Los Chivatos, Memocracia, Por Las Noches, Dear Joanne, Bernarda, Erin Memento, Musgö, Idoipe, Dulzaro y Maximiliano Calvo serán nuestros invitados e invitadas en una jornada que, como siempre, se promete inolvidable.