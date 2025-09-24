Serán tres días vertiginosos. Delegaciones de todo el mundo —sociedad civil, artistas, jóvenes— se dan cita en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el marco de Mondiacult 2025, la gran Conferencia Mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible.

Durante tres días, los 194 Estados miembros de la UNESCO dialogarán y buscarán acuerdos para una nueva agenda común. En Mondiacult 2025 se presentará el Primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura y se perseguirán grandes objetivos. Por un lado, consolidar la Cultura como Bien Público Global, meta que ha guiado el marco de acción de los 150 países firmantes de la Declaración de México 2022. Ahora, la Declaración de Barcelona quiere ir más allá y promover que la Cultura sea considerada como un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico a partir de 2030.

Como explicaba en Radio 3 María Agúndez, coordinadora de Mondiacult 2025, se trata de “la gran fiesta de la cultura de todos los ámbitos geográficos”, y en esta ocasión se ha abierto a la sociedad civil y a los agentes culturales, con más de 80 actividades paralelas a la cumbre de los ministros de Cultura.

Este lunes 29 el equipo de Hoy Empieza Todo ha emitido un programa especial desde el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). En toda la programación y en todos los formatos, te contamos lo que sucede en Mondiacult 2025 en Radio 3.

Porque la cultura es la “columna vertebral de nuestras sociedades”, como dice Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Porque Radio 3 es la emisora de la cultura.