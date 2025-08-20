El Mercat de Música de Vic propone más de 70 actuaciones

El MMVV propone una 37a edición innovadora y con una mirada amplia buscando nuevos referentes de la música en directo. Esta será la primera edición de la nueva dirección artística formada por Joan Rial, Jordi Casadesús y Rubèn Pujol, que tienen el objetivo de continuar haciendo del MMVV una feria musical de referencia internacional, poniendo en el centro las necesidades de la industria y del sector.

Vic acogerá este septiembre grandes conciertos y referentes internacionales como Maria Arnal y Jay-Jay Johanson, así como grandes nombres del panorama musical catalán como La Ludwig Band, 31 FAM o Sidonie.

HIMNO VERTICAL, el nuevo proyecto musical de Rocío Márquez entre el flamenco, la clásica y lo experimental, será el concierto inaugural de esta edició. El MMVV se alargará hasta el domingo 21 de septiembre recuperando el concierto de clausura en la Plaça Major, este año protagonizado por Mishima.

La 37ª edición, que se celebrará del 17 al 21 de septiembre, contará con 73 actuaciones y la mitad de propuestas catalanas, sumadas a un 25% de propuestas estatales y un 25% de internacionales. Un año más el MMVV acogerá un gran número de estrenos de disco, gira, directo o proyecto, 38 en total, y presentará 6 coproducciones o colaboraciones con otras instituciones o festivales.