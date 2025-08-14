Radio 3 celebra 30 años del Rototom Sunsplash

El trigésimo aniversario del Rototom Sunsplash abraza la diversidad y reivindica el pensamiento crítico con más de 200 conciertos y actividades culturales para movilizar la conciencia social.

Esta nueva edición del Rototom Susplash celebra no solo 30 años del festival, si no también el que sería el 80 cumpleaños del Rey del Reggae Tuff Gong, Bob Marley. Por eso, habrá un gran homenaje con actuaciones de sus hijos Julian Marley y Ky-Mani Marley o el directo de The Wailers, la banda de Marley.

El festival de reggae más importante de Europa siempre ha tenido unos valores muy marcados de sostenibilidad, paz y reflexión. Una filosofía que necesitamos más que nunca. Analizaremos lo que sucede en el foro social o charlaremos del espacio Discovery Lab cada día de 21 a 23h, desde el lunes 18 hasta el viernes 22. Puedes seguir la programación especial en la web y en la aplicación exclusiva de Radio 3.

Especial Rototom Sunsplash 2025 Día 1 En el primer programa especial de Radio 3 desde el Rototom Sunsplash 2025 vas a poder escuchar la música de 45 years Ariwa Tosse, Third World, Burning Spear y Julian Marley. Además, tenemos cuatro entrevistas sobre los contenidos culturales del Rototom: Especiales Radio 3 Especial Rototom Sunsplash 2025 Día 1 - 18/08/25 Escuchar audio

Especial Rototom Sunsplash 2025 Día 2 El segundo día de festival Rototom lo hemos comenzado escuchando a Kenyatta Hill, hijo del fallecido cantante de Culture, también a The Wailers, la banda de Bob Marley, a Puman, un grupo que llega desde una región de Yunnan en China, y por último a Charlat 58. Especiales Radio 3 Especial Rototom Sunsplash 2025 Día 2 - 19/08/25 Escuchar audio