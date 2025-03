Desde Córdoba, una sinfonía por la paz

La paz es femenina. Una sinfonía cantada por mujeres es el lema detrás del concierto Floating in the Air, Peace in Our Hands. Podrás escuchar este concierto por la paz el miércoles 20 de marzo a las 19.00h, y también asistir con entrada libre en el C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, en Córdoboa.

Esta sinfonía en cuatro movimientos del compositor Fernando Vacas reunirá las voces de mujeres artistas de distintas culturas y procedencias geográficas para lanzar un mensaje al mundo en favor de la armonía, el entendimiento, la tolerancia y la paz.

También participan la Orquesta Joven de Córdoba, dirigida por Michael Thomas, y el coro de la escolanía de la ciudad. Al frente del vestuario estará el diseñador Palomo Spain y la madrina del evento será la actriz y cantante portuguesa María de Medeiros.

La elección de la fecha no es casual. El 20 de marzo, día del equinoccio de primavera, es el momento que representa un tiempo de cambio, renovación y apertura hacia la luz. Es el momento elegido para celebrar este gesto por la paz y enviar un mensaje de esperanza y transformación al mundo a través del poder unificador de la música.

Floating in the Air, Peace in Our Hands es un concierto producido por Leplató y Eureka, con el apoyo de la Fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, la Diputación de Córdoba y el C3A.