Radio 3 en el aniversario de la Sidecar de Barcelona

El 13 de noviembre de 1982 cuatro amigos aburridos de no encontrar su lugar en Barcelona deciden complicarse la vida y abrir un bar donde suene su música favorita y poder compartirla con los colegas. Así nace la Sala Sidecar. 23 de marzo, 40 años y 6000 conciertos avalan a uno de los lugares clave para la música de la capital catalana.

El Sidecar no es una sala más, es un lugar de encuentro, un refugio, un pequeño espacio donde se pueden vivir grandes aventuras musicales. Lo saben los músicos, gentes como The New York Dolls, Sidonie, Pete Doherty, Love of Lesbian, Ladilla Rusa, Nick Lowe, Mike Kennedy, Los Rebeldes, Distrito V, The National, Love of Lesbian, Manu Chao, The Posies.

Ahora, cuando entran en la cuarentena, la cresta, como dicen los punk, les sigue creciendo por dentro y puestos a liarla que mejor que organizar una maratoniana sesión de cuarenta horas de programación ininterrumpida. Radio 3 se colará en la Sala este próximo sábado 25 de marzo para formar parte de un equipo icónico del que, nos gusta pensar, también de alguna manera formamos parte.

Este sábado 25 a partir de las 11h y durante dos horas charlaremos con músicos como Queralt Lahoz, Ladilla Rusa y Carlota Flâneur, con trabajadores de la sala, con clientes y vecinos de la Plaza Real que la acoge. Sabremos qué secretos explica el libro conmemorativo que se edita coincidiendo con el aniversario.

Lo podréis escuchar en especial que emitiremos el próximo domingo 26 a las 22 h. celebrando el aniversario de la Sidecar en Radio 3.