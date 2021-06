30 primeras confirmaciones para el Low Festival 2022

Low Festival volverá a Benidorm los días 29, 30 y 31 de julio de 2022. Izal, Primal Scream y Metronomy encabezan un cartel que recogerá lo mejor de los tres años que habrán pasado desde Low Festival 2019 hasta Low Festival 2022.

Las entradas adquiridas para Low Festival 2020 y 2021 serán válidas automáticamente para la nueva edición.

Por otro lado “Low in the City” llega coincidiendo con las fechas en las que este año se celebraría #Low2021, los días 30 y 31 de julio. Para esta ocasión se trasladan a la ciudad (Auditorio Julio Iglesias) para celebrar tres conciertos diarios, con un total de seis bandas del panorama indie-pop nacional preparadas para subir al escenario: Dorian, Shinova, La La Love You, Arde Bogotá, Malamute y Locos de Atar.