Recomanacions literàries des de Ràdio 4

La Diada de Sant Jordi ens serveix com excusa perfecta per demanar a diferents periodistes de Ràdio 4 que ens destaquin alguns dels llibres que més han gaudit, els que millor estones els han fet passar o senzillament els que creuen que tothom hauria de conèixer.

Manel Ferrer, director i presentador del magazine "Preferències", aposta per un assaig que repassa els darrers 30 anys d'història d'Espanya des del punt de vista de la cultura popular: "Cómo hemos cambiado", de Juan Sanguino. A partir d'algunes de les fites de la cultura pop de les últimes dècades a Espanya -de Ally McBeal a Operación Triunfo, passant per Sabrina i Gran Hermano-, Juan Sanguino dissecciona l'aterratge forçós al primer món d'un país que fa trenta anys encara no havia perdut de el tot la innocència.

Sònia Urbano, editora de l'informatiu "Edició Migdia", es deixa portar per la novel·la negra i ens convida a llegir les tres novel·les de Dolores Redondo que conformen la 'Trilogia del Baztán': "El guardián invisible", "Legado en los huesos" i "Ofrenda a la tormenta". La història d'uns crims als voltants del riu Baztán, a Navarra, obre la porta a un món de llegendes i personatges inquietants.

Quim Esteban, director i presentador del magazine de temàtica LGTBIQ+ "Plurals i Singulars", té molt clara la seva recomanació: "Asalto a Oz", un recull de relats de les noves veus dins la narrativa queer. Autors com Rubén Serrano, Alana Portero, Sara Torres o Miriam Beizana conformen una aposta de literatura de gènere que es mou entre la poètica i la reivindicació més emotiva.

Lorena Amo, directora i presentadora del magazine "En Directe a Ràdio 4", tria un llibre infantil pels més petits de la casa: "El niño, el topo, el zorro y el caballo", de Charlie Mackesy. Un nen curiós, un talp golafre, una guineu cauta i un savi cavall es troben en un dia de primavera i estableixen una inesperada amistat. Una història carregada d'aprenentages i reflexions poderoses.

Alejandra Sánchez, directora i conductora de "Feminismes a Ràdio 4", recupera un dels clàssics de la narrativa castellana: "El Aleph", de Jorge Luis Borges. L'Aleph és un dels llibres de contes més representatius del seu autor. Publicat el 1949, va ser reeditat per l'autor el 1974. Els seus textos remeten a una infinitat de fonts i bibliografies al voltant de les quals s'articulen mites i metàfores de la tradició literària universal.

Per acabar, Joan Arenyes, director i presentador del magazine musical "Catalunya Exprés", fa honor a la seva passió i es decideix per '31 Songs', de Nicky Hornby. A través de trenta-una cançons que estima o ha estimat, Nick Hornby ens explica què significa la música per a la seva vida. Aquestes peces personals i apassionants, refrescantment exemptes de pretensions, són una celebració de l’alegria que li han donat certes cançons.