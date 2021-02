La radio tiene ya más de 100 años y en esta larga travesía ha sabido adaptarse a los avances tecnológicos que los tiempos modernos van trayendo. Hoy la radio se escucha, nos informa, nos entretiene y nos enseña a través de la web, donde los podcast siempre están disponibles para ser escuchados.

La radio es una poderosa herramienta educativa que Eloquenze ha desarrollado aprovechando las ventajas que proporciona la red en colaboración con RNE, que aporta sus contenidos y programas para convertirlos en material didáctico en esta plataforma. Juntos ponemos en marcha el I Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE.

Te invitamos a participar con tu colegio enviando el podcast que elabores con tus compañeros y profesores. Trabaja en equipo mientras te diviertes y aprendes. Elige el tema o los temas que quieras y también su formato (puede ser un reportaje, un informativo, una recreación histórica, una ficción sonora, una fábula, un cuento…) pero, sobre todo, inventa y disfruta haciéndolo. Hay que elaborar un guión original utilizando los recursos del lenguaje de la radio: efectos especiales, músicas… y grabarlo con la mayor calidad de audio posible. Cuando esté listo, sólo queda inscribirse en la categoría correspondiente aquí y... ¡suerte!

Todo esto lo explicamos mejor en nuestras bases a las que se puede acceder pinchando aquí.

Además, te ayudamos a grabar un podcast de ficción sonora, nosotros hemos elegido el cuento La pequeña cerillera, una versión libre del cuento de Christian Andersen.

03.11 min Ficción sonora de 'La pequeña cerillera' con Javier Hernández y Cristina Hermoso de Mendoza - Ver ahora

Y así queda finalmente el podcast:

03.13 min I Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE - Escuchar ahora

No dejes de participar. No dejes de divertirte. No dejes de aprender.