22 nombres en las primeras confirmaciones del Sónar 2017

Sónar 2017 empieza a coger forma con los primeros 22 shows que se podrán ver del 15 al 17 de junio en Fira Montjuïc y Fira Gran Via, en las programaciones de Sónar de Día y de Noche respectivamente. La 24ª edición de Sónar Barcelona contará con la presencia de Justice, Nicolas Jaar, Moderat, Eric Prydz, De La Soul, Nosaj Thing + Daito Manabe,Nina Kraviz, Clams Casino, Fat Freddy's Drop, The Black Madonna, Amnesia Scanner, Cashmere Cat, Damian Lazarus, Forest Swords, GAIKA, Kinder Malo & Pimp Flaco, LCC, Nadia Rose, Soulection, Stööki Sound y Tommy Cash, además del concierto especial en L’Auditori de David Lang "Death Speaks"performed by Stargaze.

Son solo 22 de los 150 shows previstos, pero son unas primeras confirmaciones más que jugosas destacando el nuevo show del dúo francés Justice, el poderoso espectáculo audiovisual del trío alemán Moderat, y el estreno en vivo del excelente nuevo trabajo de Nicolas Jaar. Además, el legendario grupo de hip hop De La Soul presentará en directo su primer álbum en diez años.

Así queda por ahora el cartel del Sónar 2017 Así queda por ahora el cartel del Sónar 2017 Sónar