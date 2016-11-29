22 nombres en las primeras confirmaciones del Sónar 2017
- Sónar 2017 desvela los primeros 22 shows de su programación.
- Destacan Justice, Nicolas Jaar, Moderat, Eric Prydz, De La Soul y Daito Manabe
- Sónar+D 2017 amplíará su calendario con una jornada exclusiva para profesionales previa al arranque del festival.
Sónar 2017 empieza a coger forma con los primeros 22 shows que se podrán ver del 15 al 17 de junio en Fira Montjuïc y Fira Gran Via, en las programaciones de Sónar de Día y de Noche respectivamente. La 24ª edición de Sónar Barcelona contará con la presencia de Justice, Nicolas Jaar, Moderat, Eric Prydz, De La Soul, Nosaj Thing + Daito Manabe,Nina Kraviz, Clams Casino, Fat Freddy's Drop, The Black Madonna, Amnesia Scanner, Cashmere Cat, Damian Lazarus, Forest Swords, GAIKA, Kinder Malo & Pimp Flaco, LCC, Nadia Rose, Soulection, Stööki Sound y Tommy Cash, además del concierto especial en L’Auditori de David Lang "Death Speaks"performed by Stargaze.
Son solo 22 de los 150 shows previstos, pero son unas primeras confirmaciones más que jugosas destacando el nuevo show del dúo francés Justice, el poderoso espectáculo audiovisual del trío alemán Moderat, y el estreno en vivo del excelente nuevo trabajo de Nicolas Jaar. Además, el legendario grupo de hip hop De La Soul presentará en directo su primer álbum en diez años.
Sónar+D crece
Sónar+D, el Congreso Internacional de Cultura Digital y Tecnologías Creativas de Sónar, abrirá sus puertas por primera vez en exclusiva para los profesionales acreditados, el miércoles 14 de junio, un día antes del comienzo del festival.
Durante cuatro jornadas Sónar+D reunirá en Barcelona a los nombres claves del panorama nacional e internacional que están dando forma al futuro del diseño, la música, el audiovisual o la interactividad. Creadores, tecnólogos, centros de investigación, emprendedores y startups introducirán a los asistentes en sus laboratorios a través de demos, shows tecnológicos, estrenos exclusivos, debates, workshops y espacios de networking.
En su quinta edición contará con la conferencia del japonés Daito Manabe, uno de los creadores digitales más reconocidos mundialmente por su expresivo uso de la tecnología, junto con Motoi Ishibashi, ambos máximos represantes de la compañía Rhizomatiks.
Toda la info sobre estas confirmaciones y cómo conseguir tus entradas la encuentras en la web de Sónar.