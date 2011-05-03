Escucha junto a nosotros el nuevo disco de Vetusta Morla

Este martes 3 de mayo estaba marcado como el día en el que saldría a la venta Mapas, el esperado segundo disco de Vetusta Morla. Finalmente, el disco se retrasa unos días, pero podrás escucharlo en Radio 3. Este día, la banda visita la emisora para presentar las doce canciones que lo componen.

Desde las 11 horas podrás escuchar por primera vez las canciones del álbum con los comentarios de la banda. En este programa especial, intervendrán además Virginia Díaz (180 grados), Ángel Carmona (Hoy empieza todo), Julio Ruiz (Disco grande) y Santiago Alcanda (Como lo oyes), que aportarán su particular visión del nuevo trabajo de los madrileños.

En la web de Radio 3 puedes encontrar un completo especial sobre la banda. Desde el sitio puede escucharse "En el río", la primera canción que se da a conocer de este álbum, y un repaso a sus apariciones en Radio Nacional y Televisión Española (entre ellas su primera visita a Los conciertos de Radio 3 en 2004).