Un idilio con Vetusta Morla

Virginia Díaz presenta y dirige 180 grados. De lunes a viernes a las 11 horas en Radio 3

- Te voy a poner una canción, a ver si te gusta. - ¡Waaaaauuuu! ¿Quiénes son? - Se llaman Vetusta Morla y son de aquí, de Tres Cantos.

Era la primavera de 2004 y un amigo me hablaba del grupo de Pucho, el hermano de una amiga suya.

Empecé a hablar a todo el mundo de una banda que tenía un nombre muy raro y que sonaba muy bien. Sorprendentemente la mayoría de la gente sabía quienes eran. Investigo un poco más y averiguo que uno de los guitarristas es Juanma Latorre, entonces en el equipo de Siglo 21, de Radio 3.

- Juanma, ¿por qué no me has dicho que tienes un grupo tan bueno?

Juanma siempre ha sido un tipo excesivamente discreto y nunca quiso “molestar”. A partir de ese momento, le perseguí para que me diera material y pincharlo en Radio 3. Primero fue la demo La Cuadratura del Círculo y después Mira, el EP que contenía una primera versión de "Valiente" que se me quedó grabada de por vida.

Y ya, cada vez que tocaban en Madrid, no me perdía ni uno sólo de los conciertos de Vetusta Morla. En directo impresionaban aún más.

Recuerdo dos con mucho cariño. Uno fue en El Sol, en diciembre de 2005, y abarrotaron la sala, ¡qué tipos! La entrada costaba un euro y regalaban el EP. Se quedó bastante gente en la calle y los que estábamos dentro presentimos que nos encontrábamos ante algo que estaba destinado a ser muy grande.

El segundo fue un año después, en la primavera de 2006. Fuimos a verlos a la Sala Caracol, también en Madrid. Ellos estaban preocupados por si se quedaba vacío y nada más lejos de la realidad. Los 500 fans que lo vivieron ya cantaban todas sus canciones. ¡Qué brutal!

Juanma -bajo presión de mis constantes preguntas- me contaba cómo iba el proceso de grabación del primer largo:

- Lo estamos haciendo todo nosotros porque lo de una discográfica... es imposible. Grabación, producción, diseño... todo nosotros. Es mucho dinero pero...

Y en julio de 2007 me trajo -siempre con una humildad apabullante- la primera de las canciones que ya tenían más o menos lista:

- Escúchala y, si te gusta... pero no te sientas presionada.

Estaba en directo, en plena emisión de ‘Música es... 3’, de Radio 3, y:

- Esto no sé cómo se titula pero es de Vetusta Morla, ellos nos lo acaban de dar y tiene que sonar impresionante, así que vamos a escucharlo juntos.

Desde luego. Así sonó "Un Día En El Mundo". Luego nos pasó otra que aun no tenía título y que podría llamarse "Idiota" o "Sálvese quien pueda" (ya sabes cómo terminó la historia).

En septiembre de ese mismo año, vinieron todos al programa y quisieron estrenar con nosotros "La cuadratura del círculo":

- Parte de la percusión son bidones que toca Jorge.

¡Qué pasada! Yo me quedé de piedra. Pero todavía hubo que esperar más de cuatro meses para que el álbum estuviera terminado y, en enero de 2008, volvieron a Los Conciertos de Radio 3 -la primera vez fue en 2004- dando las gracias mil veces por haberlos invitado de nuevo... ¡yo no daba crédito!

En un mes quemé -literalmente- Un Día En El Mundo, el DISCO, y lo disfrutaba como no te imaginas. En febrero salió a la venta con retrasos y no sé cuantos problemas más.

Nadie se imaginaba qué iba a pasar a partir de ahí. Desde finales de ese mes hasta finales de junio, yo estuve de baja maternal y, cuando me incorpore de nuevo, todo el mundo hablaba de Vetusta Morla.

En octubre de ese año formaron parte de un mini-festival que se organizó en La Riviera, en Madrid, y ellos tocaban a mitad de jornada. La sala estuvo a reventar solo cuando estaban ellos sobre el escenario. Ni antes, ni después. Ahora no se les resiste ni un recinto de cualquier sitio, por muy grande que sea.

¿Te lo puedes creer? Se me ponen los pelos de punta cuando escribo esto... Las puertas que llamaron y las puertas que no se abrieron. Más de uno se arrepentirá por el resto de sus días. Lo demás ya es historia, la han hecho ellos. Son más que un fenómeno, son: Vetusta Morla.