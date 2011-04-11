Radio 3 te presenta "En el río", lo nuevo de Vetusta Morla

Arturo J. Paniagua es editor de la web de Radio 3. Además presenta Vavá (Sábados, 3 horas). Síguele en twitter.com/ajpaniagua

Tras una larga espera, la banda madrileña Vetusta Morla ha adelantado la primera de las doce canciones que conformarán Mapas, su segundo disco. Casi por sorpresa, la banda ha colgado la canción en su web oficial tras estrenarla en el programa Hoy empieza todo de Radio 3.

"Parece que han pasado siglos", dice Ángel Carmona, presentador del programa despertador de Radio 3. La banda reconoce haber construido al completo una nueva historia: "Puede parecer cruel por nuestra parte, pero es justo lo que teníamos que hacer con la criatura: abandonarla. Dejarla a su suerte porque nosotros ya no le podemos dar más. Que pertenezca a otros, que la juzguen, que la ensanchen, que la muevan de acá para allá. Y que el torrente la convierta en lo que pudo ser y en lo que nunca quiso ser, en lo que nos hace grandes o miserables".

Mapas se pondrá a la venta el 3 de mayo en formato digital, y además a partir de esa fecha el álbum se podrá escuchar en streaming también desde su web. El formato físico saldrá posteriormente.

El título del disco Casi a punto de terminar la producción del disco, la banda cayó en la cuenta de que la criatura no tenía nombre. Mapas fue el título finalmente elegido. "Mapas de lo que somos, trazos de nuestras conquistas, fracasos pasados o en presente continuo, colecciones de medallas y arañazos. Mapas que nos ponen delante otro mapa sin leyenda con el que avanzar, construir, o, tan solo, entender el presente", explica el grupo. "Mapas también porque esas canciones son como planos que intentan representar una realidad inabarcable. Igual que un mapa, solo son una tosca proyección esquemática de un territorio personal, una reducción que es imperfecta y traicionera, pero que es la última esperanza para escapar de la soledad y la incomunicación más absolutas", rematan.