'Literal' aborda el miedo de los jóvenes al futuro: "Hay que hablar, protestar y participar"
- Dos de cada tres españoles cree que el mundo va a peor, según el CIS. También enumeran indicadores globales que son optimistas
- Disfruta de las dos temporadas completas de Literal en Playz
¿Por qué a tantos jóvenes les cuesta imaginar un futuro mejor? Esa es la pregunta que vertebra el último capítulo de la segunda temporada de Literal, el formato de debate de Playz presentado por Emilio Doménech, que esta semana pone el foco en los temores de la juventud y los posibles escenarios que se abren de cara a 2026.
El punto de partida lo marcan los datos. La primera encuesta del CIS sobre los temores de la ciudadanía revela que dos de cada tres españoles creen que el mundo va a peor. Entre los jóvenes, el pesimismo es aún mayor. "El 73% de las personas entre 18 y 24 años tiene la sensación de que el mundo empeora, y el porcentaje sube hasta el 83% entre los 24 y 34", explica Alba Leiva durante el programa.
Bombardeo informativo y salud mental
Para Emilio Doménech, este clima constante de alarma tiene consecuencias claras: "Vivimos en una sucesión infinita de titulares que nos dicen que todo va mal". Una percepción que conecta directamente con la salud mental, ya que, como recuerda Alba, "un 55% de los jóvenes afirma haber tenido problemas de salud mental en el último año".
La divulgadora Rocío Vidal, conocida como La Gata de Schrödinger, coincide en que el bombardeo informativo influye de forma decisiva en esta visión del futuro. "Tenemos la sensación constante de que el futuro no está asegurado, de que mañana puede desaparecer todo lo que estamos construyendo", señala.
El episodio también reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación y las narrativas distópicas. Para Puto Mikel, "la idea de que el futuro va a ser mejor ha sido muy rara a lo largo de la historia", pero advierte del riesgo actual de la sobrecarga informativa y el sensacionalismo.
Extremismo político, IA y medio ambiente
Una parte central del debate se dedica a imaginar los posibles escenarios de 2026, desde el auge de partidos políticos de extremos y los conflictos geopolíticos hasta el impacto de la inteligencia artificial o la crisis climática. "La inteligencia artificial avanza muy rápido, pero la regulación no avanza al mismo ritmo", alerta Rocío Vidal, que incluso plantea un posible colapso del ecosistema digital.
En materia climática, Alba subraya que se trata de una crisis distinta a las del pasado. "Es una catástrofe avalada por la ciencia y, además, nos exige sacrificios que chocan con nuestra idea de progreso", explica.
Hay hueco para el optimismo
Frente al clima de pesimismo generalizado, el episodio también pone el acento en los indicadores que invitan a un optimismo crítico, lejos de la ingenuidad, pero también del catastrofismo paralizante. Alba Leiva recuerda que, pese a las crisis encadenadas, "estamos en el momento de la historia con menor pobreza extrema a nivel mundial", un dato que, aunque no resuelva los problemas cotidianos de muchos jóvenes, demuestra que la evolución a mejor existe y que los cambios colectivos son posibles. En la misma línea, Emilio Doménech subraya avances recientes en derechos civiles, como la legalización del matrimonio igualitario, como prueba de que todavía se pueden ganar derechos y construir futuros distintos.
El programa se cierra reivindicando la necesidad de recuperar la capacidad de imaginar un mañana mejor como un acto casi subversivo. "Lo radical hoy es creer que podemos ir a mejor", resume Alba, mientras Rocío Vidal insiste en no caer en la parálisis del miedo: "Jamás caeré en el catastrofismo que te impide hacer nada; precisamente porque hay margen de mejora, hay que hablar, protestar y participar". Para Puto Mikel, la clave está en no abandonar la acción colectiva: "Si creemos que nada va a mejorar, dejamos de participar y de movilizarnos". Un mensaje que conecta con la esencia de Literal: reconocer los desafíos del presente sin renunciar a la responsabilidad, y la posibilidad, de transformar el futuro.