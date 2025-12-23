'Literal' aborda el miedo de los jóvenes al futuro: "Hay que hablar, protestar y participar"

¿Por qué a tantos jóvenes les cuesta imaginar un futuro mejor? Esa es la pregunta que vertebra el último capítulo de la segunda temporada de Literal, el formato de debate de Playz presentado por Emilio Doménech, que esta semana pone el foco en los temores de la juventud y los posibles escenarios que se abren de cara a 2026.

El punto de partida lo marcan los datos. La primera encuesta del CIS sobre los temores de la ciudadanía revela que dos de cada tres españoles creen que el mundo va a peor. Entre los jóvenes, el pesimismo es aún mayor. "El 73% de las personas entre 18 y 24 años tiene la sensación de que el mundo empeora, y el porcentaje sube hasta el 83% entre los 24 y 34", explica Alba Leiva durante el programa.

Bombardeo informativo y salud mental Para Emilio Doménech, este clima constante de alarma tiene consecuencias claras: "Vivimos en una sucesión infinita de titulares que nos dicen que todo va mal". Una percepción que conecta directamente con la salud mental, ya que, como recuerda Alba, "un 55% de los jóvenes afirma haber tenido problemas de salud mental en el último año". La divulgadora Rocío Vidal, conocida como La Gata de Schrödinger, coincide en que el bombardeo informativo influye de forma decisiva en esta visión del futuro. "Tenemos la sensación constante de que el futuro no está asegurado, de que mañana puede desaparecer todo lo que estamos construyendo", señala. El episodio también reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación y las narrativas distópicas. Para Puto Mikel, "la idea de que el futuro va a ser mejor ha sido muy rara a lo largo de la historia", pero advierte del riesgo actual de la sobrecarga informativa y el sensacionalismo.

Extremismo político, IA y medio ambiente Una parte central del debate se dedica a imaginar los posibles escenarios de 2026, desde el auge de partidos políticos de extremos y los conflictos geopolíticos hasta el impacto de la inteligencia artificial o la crisis climática. "La inteligencia artificial avanza muy rápido, pero la regulación no avanza al mismo ritmo", alerta Rocío Vidal, que incluso plantea un posible colapso del ecosistema digital. En materia climática, Alba subraya que se trata de una crisis distinta a las del pasado. "Es una catástrofe avalada por la ciencia y, además, nos exige sacrificios que chocan con nuestra idea de progreso", explica.