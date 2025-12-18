'Literal' pone el foco en OnlyFans: "¿Estamos blanqueando una nueva forma de prostitución digital?"
- En España no dejan de crecer los jóvenes que consumen OnlyFans
- Los jueves, un nuevo episodio de Literal a las 15:00 horas en RTVE Play
¿Es OnlyFans una plataforma de empoderamiento o una nueva forma de explotación digital? Esa es la pregunta que articula el nuevo episodio de Literal, el formato de debate de Playz presentado por Emilio Doménech, que esta semana pone el foco en una realidad cada vez más normalizada entre la juventud.
"OnlyFans nació como una plataforma de creadores de contenido y ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores escaparates de sexo del mundo", arranca Doménech, que alerta de que "muchos jóvenes, incluidos menores de edad, ven esta plataforma como una forma legítima de ganarse la vida bajo el discurso de la libertad sexual".
Un fenómeno cada vez más normalizado entre los jóvenes
Durante el programa, Alba Leiva, analista en El Orden Mundial, pone cifras a una tendencia preocupante: "OnlyFans tiene más de cuatro millones de creadores, y el 97% son mujeres de entre 18 y 24 años". A ello se suma que "uno de cada tres jóvenes en España, el 32%, ve OnlyFans como una manera legítima de ganar dinero", según datos de Save the Children.
Para la analista, la normalización del contenido íntimo en redes ha diluido los límites entre lo privado y lo público. "Estamos tan acostumbrados a exponernos en redes que cada vez cuesta más entender dónde están las líneas rojas", explica.
"No existe una separación entre tu yo digital y tu yo real"
Una de las claves del debate es la falsa sensación de seguridad que ofrece el entorno digital. Raquel Pérez Velasco, vicepresidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, advierte de que "no podemos despersonalizarnos pensando que en internet somos una persona y en la vida real otra, porque es exactamente lo mismo".
Desde la federación, señalan a OnlyFans como una forma de "prostitución 2.0", al reproducir el mismo esquema del sistema prostitucional: demanda masculina, mujeres mayoritariamente jóvenes como oferta y terceros que obtienen beneficios económicos. "La plataforma se queda con el 20% de los ingresos y actúa como una empresa proxeneta", sostiene Pérez Velasco.
Pornografía, deepfakes y pérdida de dignidad
El programa también aborda el vínculo entre OnlyFans y el consumo de pornografía. Dani Riveiro, divulgador y exadicto a la pornografía, alerta de que el problema va más allá del consumo: "Estamos normalizando la idea de que el cuerpo es algo que se puede vender y comprar, como si el cuerpo no fuera la persona".
Riveiro pone el foco en fenómenos como los deepfakes sexuales: "Aunque sea digital, las consecuencias son muy reales. Es una forma de violencia sexual". También denuncia la "ilusión de intimidad" que genera OnlyFans: "Es una especie de comida basura de la relación: parece que conecta, pero no satisface ninguna necesidad real".
El mito del empoderamiento y la trampa del dinero fácil
En Literal se desmonta también el relato del empoderamiento económico. Alba Leiva recuerda que, aunque en redes se viralicen casos de ingresos elevados, "el promedio de ganancias mensuales de una creadora en Estados Unidos es de 180 dólares", y que "el 1% de las creadoras concentra el 33% de los ingresos".
"Se vende como una oportunidad fácil, pero es una trampa", resume Leyva, que denuncia el uso de eufemismos como "creadora de contenido" o "suscriptor" para blanquear un sistema de explotación. "Cambiar el lenguaje no cambia el fondo del problema", añade Doménech.
Educación, legislación y responsabilidad colectiva
El episodio también indaga el debate legal y feminista en torno a la prostitución y las plataformas digitales, así como los modelos que penalizan la demanda. Para Riveiro, "es imposible acabar con la trata y la explotación sin cuestionar la demanda masculina".
Como conclusión del debate, los participantes coinciden en la necesidad de una educación sexual y digital real. "Hablar de estos temas, debatir y dar información es una barrera de protección", señala Riveiro. Pérez Velasco lanza un mensaje directo: "El valor de las mujeres no está en su cuerpo y la libertad sexual no puede construirse sobre la explotación".
Con este episodio, Literal vuelve a cumplir su objetivo: poner sobre la mesa debates incómodos pero urgentes para entender los conflictos sociales que atraviesan a las nuevas generaciones.