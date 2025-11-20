Juanjo y Masi se despiden de 'Qué decirte que no sepas' con Marina Rivers como invitada

Tras el final de MasterChef Celebrity 10, Juanjo y Masi se negaron a decir adiós a 'Qué decirte que no sepas'. Por eso, llega el 'bonus track', el final de los finales, con Marina Rivers como invitada. La guinda del pastel para un videopodcast donde los presentadores se han entregado en cuerpo y alma. Y como hemos tenido una temporada llena de sorpresas, giros de guion y momentazos, la despedida tenía que estar a la altura. ¿Con qué nos sorprenderán?

¿Os acordáis cuando Juanjo prometió a Masi traer albóndigas y no cumplió? Pues en este programa final lo compensa con un buen plato de lentejas caseras. Y sí, por supuesto que comparte su receta. Además, el cantante desvela en exclusiva algo que desde la final de MasterChef Celebrity 10 su fandom lleva pidiendo: el menú que hubiera preparado para el duelo final. Os adelantamos que es increíble.