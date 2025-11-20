Juanjo y Masi se despiden de 'Qué decirte que no sepas' con Marina Rivers como invitada
- Juanjo desvela el menú que tenía preparado para el duelo de MasterChef Celebrity 10
- El viernes, 21 de noviembre, disfruta del último episodio del videopodcast en RTVE Play y RNE Audio
Tras el final de MasterChef Celebrity 10, Juanjo y Masi se negaron a decir adiós a 'Qué decirte que no sepas'. Por eso, llega el 'bonus track', el final de los finales, con Marina Rivers como invitada. La guinda del pastel para un videopodcast donde los presentadores se han entregado en cuerpo y alma. Y como hemos tenido una temporada llena de sorpresas, giros de guion y momentazos, la despedida tenía que estar a la altura. ¿Con qué nos sorprenderán?
¿Os acordáis cuando Juanjo prometió a Masi traer albóndigas y no cumplió? Pues en este programa final lo compensa con un buen plato de lentejas caseras. Y sí, por supuesto que comparte su receta. Además, el cantante desvela en exclusiva algo que desde la final de MasterChef Celebrity 10 su fandom lleva pidiendo: el menú que hubiera preparado para el duelo final. Os adelantamos que es increíble.
Marina Rivers, invitada de lujo
Después de abrir las puertas de 'Qué decirte que no sepas' a Inés Hernand, ganadora de MasterChef Celebrity 9, ahora llega la duelista de aquella edición: Marina Rivers. Junto a ella, Juanjo y Masi repasan alguno de sus mejores videos de TikTok y juegan a un juego muy especial que traerá la 'influencer'. La invitada recupera su mítica 'Rivers Cam', el formato que hizo el pasado año para Playz durante su paso por MasterChef. ¿Preparados para romper la cuarta pared del videopodcast?
Antes de la última tanda de preguntas del público y de la despedida, Juanjo y Masi sufren algún problema técnico en el plató: un señal del cierre definitivo de este su podcast.