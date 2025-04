Alba Moreno de @fisicamr: “En redes se recibe mucho comentario raro”

Alba Moreno es la mujer detrás la cuenta @fisicamr a la que actualmente siguen casi dos millones de personas entre Instagram y Tik Tok. Y ahora también es la autora de “La vida es física”, un libro que demuestra que la ciencia está en todo lo que hacemos. Alba interpela a la curiosidad del lector a través de píldoras sobre la historia de la física, casos prácticos y ejemplos cotidianos.

En ICONOS Playz hablamos con ella sobre su infancia, su temprana vocación, la falta de referentes mujeres y referentes queer en la ciencia, sus gustos musicales, el apoyo incondicional de su comunidad, el sesgo de la comunidad científica o cómo la física atraviesa toda su existencia.

La física, su plan A, B Y C

“Yo no sé qué haría si no hubiese estudiado física. Yo nunca he tenido opción B”, exclama esta estudiante sevillana de física que comenzó en redes hace poco más de dos años. Aunque si tuviese que decantarse por otra opción, admite que se dedicaría a algo relacionado con la estética y el maquillaje, que le vuelve loca.

““

Precisamente en sus vídeos, la estética juega un papel fundamental. Muy alejada de la del científico estándar, tiene mucha presencia, así como la representación de la mujer y la comunidad LGTBIQ+ en la ciencia. Quizás en esto último resida la clave de su gran éxito en redes.