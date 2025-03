Santa Salut: "Llevamos detrás los esfuerzos de todas las mujeres de la historia"

Este mes de marzo, cuando se cumplen 50 años del Día Internacional de la Mujer, en ICONOS Playz hemos quedado con Santa Salut, una de las referencias femeninas del rap actual. Queen's of Groove es su nuevo álbum, basado en todas esas mujeres que la inspiraron tanto en la música como en su vida personal. El amor propio, la capacidad de aceptarse a una misma y el saber identificar cuándo el problema es el entorno machista y no la mujer, son algunos de los temas que tratamos en la entrevista de Iconos Playz.

"Que nadie defina tu feminidad, tú decides" Nos encontramos con ella en los pasillos de Torrespaña, frente a los estudios más clásicos de la televisión, para hablar de Queens of Groove: un proyecto con el que se reta a sí misma, en busca de seguir evolucionando y disfrutando de la música como hasta ahora. "Habla de que quiero coger las riendas de mi carrera, de mi vida, y de este agujero negro que siempre pide más", nos confiesa. Para Santa Salut, el rap no es solo una forma de expresarse, es una herramienta para denunciar y hacer pensar. "Me gusta lo que dice Doechii de que hay que hacer música para concienciar, porque si solo se hace música blanca, el sistema gana", afirma. La artista defiende un compromiso social que vaya más allá de lo comercial, y destaca el poder del rap actual para transmitir esos mensajes. Con Queens of Groove, Santa Salut se centra en la autenticidad y el empoderamiento personal. "El mensaje que siempre he querido transmitir es el de ser tú misma. Que nadie decida por ti. No te encasilles. Puedes venir de una familia para nada rica y conseguir tu movida", reflexiona. También defiende la importancia de definirse a una misma, sin dejarse arrastrar por la toxicidad del entorno: “Para las chicas, que nadie defina tu feminidad. Tú decides”.

Sobre los espacios machistas: "El problema no son ellas, es el entorno" La artista confiesa que mostrarse tal y como es, con sus aciertos y errores, la hace más fuerte: "Me hace más perfecta mostrar que me encantan tanto mis cosas buenas como mis cosas malas, pues la perfección no existe", dice ella. También critica la falta de honestidad en ciertos discursos: "Puedes rapear muy bien, pero si hablas de una experiencia que no es la tuya, si finges una experiencia vital que no es la tuya, es una p*ta mierda", explica. Santa Salut recalca que el entorno es importante, pues saber identificar un espacio machista es clave. Cuando le preguntamos qué consejo les daría a las raperas que están empezando, responde: "Si están en un entorno en el que no se sienten cómodas siendo ellas mismas, que sepan que el problema no son ellas, es el entorno", reivindica.

"Los hombres de mi equipo son cero machis, no queremos ese perfil" La rapera rinde homenaje a todas aquellas mujeres que han pavimentado el camino, un recordatorio de cada lucha y cada triunfo feminista: "Todas las mujeres de la historia que llevamos detrás, todos sus esfuerzos, todas las mujeres muertas por ser ellas, porque no las han dejado". Santa Salut apuesta por rodearse de un equipo comprometido con esos valores: "Cada vez estoy metiendo a más mujeres en mi equipo: la road manager, la técnica de sonido, la batería… Y los chicos que hay son maravillosos y cero machis", confiesa. "No queremos ese tipo de perfil". Con su música, Santa Salut construye un espacio de empoderamiento e inspiración para otras artistas. Su mensaje defiende el poder del rap para cuestionar, transformar y, sobre todo, reivindicar la libertad de ser una misma. Cuando le preguntamos por la escena de rap actual, tiene clara una cosa: que ahora mismo las que lideran son mujeres.