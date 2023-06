Mateo Palacios, mejor conocido como “Trueno”, se encuentra de paso por España para promocionar su último tema “Dubai” una colaboración con Beny jr. Nos recibe en las oficinas de Sony Music, una pantalla muestra una foto suya y otra la portada del sencillo. Tras el éxito de su disco “Bien o mal”, el argentino estará de gira por España en diferentes festivales por toda la península. Nos cuenta que ha estado en Barcelona y que su top 1 de actividades ha sido salir por las calles en patinete, entre risas nos afirma: “Wacho, tienen que poner patinetes en Argentina, amigo. No sé qué estamos haciendo”

Trueno: Sí, varios. Escucho muchos artistas de acá. Ayax y Prok me gustan mucho, Bad Gyal me parece una dura también. Pero también queda en conocer en persona a la gente y que surja la colaboración sola.

Trueno: Todavía no, pero siempre surgen cosas. Siempre me encuentro con algún artista en algún festival y seguramente pase.

Trueno: Sí, a mí me gusta conocer a las personas. Yo cuando grabo con alguien es porque me representa. Ellos me representan mucho, su manera de ver las cosas, cómo ellos se toman todo lo que les está pasando y cómo incluyen a toda su gente también en eso. El ejemplo que le dan a los pibes es algo que me representa mucho. Es algo que me interesaba hacer también porque es una conexión de las realidades también de los barrios de España y de Argentina con el mismo mensaje. Quizás hay kilómetros y kilómetros de por medio, pero al fin y al cabo somos lo mismo y eso es lo que quería mostrar con el tema.

“A ‘Bien o mal’ le queda una bala más que puede salir dentro de poco”

Bien o mal fue un auténtico éxito, ¿Tienes pensado sacar otro álbum?

Trueno: Por ahora estamos dándole el cierre a esta gira que es la despedida de bien o mal, porque bien o mal todavía no terminó, le queda una bala más que puede salir dentro de poco. Todo puede pasar. Y, después, tenemos mucha música guardada que estoy trabajándola. No sé cuándo va a salir ni cómo, pero está ahí.

Yo pienso en vosotros, en figuras como Duki, tú, Bizarrap, que sois auténticos ídolos mundiales desde muy jóvenes. Esto te lo habrán preguntado muchas veces seguro, pero ¿Qué piensas cuando miras hacia atrás?

Trueno: Es una locura y me pongo contento, ¿no?. Porque es como un camino de esfuerzo y de sacrificio y de apuesta por algo que no te daba una garantía de éxito. Antes no tenía ni idea que podías vivir de esto. Era hacerlo e ir en contracorriente de todo el mundo. Nadie lo veía como un trabajo, yo lo soñaba de chico, soñaba ser rapero, soñaba representar a mi barrio y a mi país. Pero de ahí a qué sea algo físico y tangible que esté pasando. Siempre que me pongo a ver para atrás y veo el camino digo: que lindo todo lo que está pasando y cómo la gente también se sumó a esto que era una locura nuestra y hoy en día el hip hop latino, el reggaeton, el género urbano en argentina también está super explotado. Somos todo pibes que venimos del mismo lugar y que apostamos por esto y creo que es una recompensa por haber apostado en esto ciegamente.

¿Qué te parece, precisamente, esa hermandad en el hip hop? La posibilidad de que un artista americano se junte con un latino o con un español.

Trueno: Eso es lo mejor, para mí es lo mejor. Para mí la música estaba muy establecida por sectores y no había mucha conexión entre sí y creo que haya esas conexiones es lo más sano y lo más nutritivo para la música. A mí me encanta hacer crossover, como decís vos. Yo no tengo problema en hacer un reggaeton, si tuviese la voz para hacer flamenco haría flamenco, pero no tengo la voz y no me va a salir. Pero me encantaría, si puedo rapear arriba de un beat de flamenco lo voy a intentar. Me encanta probar cosas nuevas y aprender también de los otros géneros.