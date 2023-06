Hay escritores que pueden presumir de ser best seller en su país de origen, pero pocos de ver cómo su último lanzamiento aparece reflejado en las pantallas de Times Square. Javier Castillo (Málaga, 1987) tiene claro que todo lo que está viviendo responde a un trabajo incesante tras cada lanzamiento, pero también a un conjunto de situaciones que lo ha llevado a disfrutar del cariño de todos sus lectores. "Estoy intentando asimilarlo porque sé que soy un afortunado", confiesa durante la entrevista. "Al final, tengo muchísimos amigos escritores y no tienen esa suerte cuando tienen el mismo o más talento que yo. Es también un cúmulo de muchas cosas, pero estoy súper agradecido por la acogida y de ese cariño que tiene la gente con mis libros".

Lejos de olvidar de dónde viene su pasión por la escritura, el malagueño reflexiona sobre el riesgo que existe de vivir anclados en el pasado o proyectados en un futuro incierto. "Faltan momentos de parar, asimilar y recordar", explica. "También de mirar hacia delante, pero con calma. Incluso cuando estamos en el presente hay veces en las que no estamos con nosotros. Es decir, estamos mirando el móvil, mirando noticias, Twitter, viendo vídeos en TikTok, en YouTube, en Instagram... Nos falta ese momento de asimilar todo lo que hay en nuestra vida. Por eso creo que no nos damos cuenta de la vida que tenemos. Mucha gente siente que le falta algo, pero se sienta y dice: "ostras, párate, porque lo tienes todo". Pero... no lo vemos".

Sumergido en la escritura de su séptima novela (cierre de la trilogía compuesta por La chica de nieve y El juego del alma), el autor no queda exento del hype que existe detrás de cada proyecto que anuncia en redes sociales, donde suma más de medio millón de seguidores: "Me da muchísima presión, pero al mismo tiempo me da mucha energía. Ir a una firma y que haya tantísima gente... ¡hace que me ponga a escribir! De verdad, llego al hotel, enciendo el ordenador y me pongo a escribir por el chute de energía. Detrás de cada persona que te lee siempre hay una historia maravillosa, siempre hay gente que te lee en un momento duro, otra que te lee para olvidar, para evadirse... Y al final, cada historia tiene como objetivo entretener a la gente, pero también hacer que se evadan de esos lugares".

"De la gente hipócrita me doy cuenta muy pronto y pongo distancia"

Firmas, escritura, adaptaciones literarias, viajes... ¿Cómo gestionas emocionalmente tal cantidad de estímulos?

Javier: Tirando de los dos extremos. Hago muchas locuras dentro del mundo del libro, pero también soy de desaparecer y estar muy centrado en mi familia. El estar en los dos sitios hace que me sienta muy centrado, ¿sabes? Como sabiendo que estoy en un mundo y en otro, pero es necesario tirar de los dos a la vez. También es muy importante dejarse llevar y ser capaz de cerrar los ojos y decir: "Venga, ¿a dónde voy ahora?".

¿Qué actitudes no toleras que estén a tu alrededor?

Javier: La hipocresía. No me gusta la gente que habla mal de otras personas, ni la que se queja mucho. Intento apartarlo de mi vida, porque sino entras en un bucle continuo de solo fijarte en esas cosas. Además, son actitudes que se pegan muy fácil. Llegas a un restaurante y a lo mejor tú no te fijabas en que el posavasos no estaba bien colocado. Pero como te lo han dicho, de repente te fijas en algo que es una idiotez y te molesta. Es como algo muy contagioso, minucias que acaban haciendo que no disfrutes de las cosas. Intento alejar las quejas y, sobre todo, la hipocresía. De la gente hipócrita me doy cuenta muy pronto y pongo distancia. El resumen es: "me alejo de la gente tóxica".

¿La pandemia nos ha hecho más individualistas?

Javier: Le hemos visto las orejas al lobo y hemos dicho: "solo se vive una vez, yo voy a ser mucho más individualista". Es verdad que nos forzaron un poco la solidaridad, porque no salió de todos. Era como: "qué mala persona eres si no te vacunas, o si no te pones la mascarilla". Al final, mucha gente se fue al lado de extremo y pensó "ahora importa mi vida e importo yo". Es un mensaje muy bueno, pero creo que nos aleja más de un tipo de felicidad, que es la que yo vivo. Soy una persona muy familiar, es muy importante tener un buen círculo a tu alrededor para no aislarnos.

¿Qué le da sentido al Javier Castillo escritor?

Javier: Lo que le da sentido a mi vida lo tengo muy claro: mi familia. Es el único gran pilar que le da sentido a todo. Tanto a mucho trabajo como cuando no estoy trabajando y quiero disfrutar. Al final son mi centro.