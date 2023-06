¿Qué son exactamente los sueños y cómo funcionan? ¿Por qué tenemos sueños recurrentes? ¿Qué significan? ¿Podemos controlar los sueños o tener sueños lúcidos? ¿Existen los sueños premonitorios? Para responder a estas y otras muchas preguntas tenemos como invitados en la mesa de Gen Playz XL al tiktoker y cómico Pablo Meixe, el divulgador, psicólogo y experto en neurociencia Nacho Roura (@neuronacho en redes), la actriz y creadora de contenido Alana Porras (@lahijadeljeque en redes) y la ilustradora Gema Vadillo.

“Hay investigadores que dicen que cuando soñamos el cerebro está mezclando ciertos estímulos que ha recibido a lo largo de la vida”, explica NeuroNacho sobre la producción de los sueños. Según el neurocientífico los sueños no son más que una mezcla de muchos estímulos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Por ese motivo no podemos soñar con personas o caras que no hemos visto nunca.

“Que nosotros no recordemos lo que hemos soñado, no quiere decir que no hayamos soñado”, afirma Roura. En palabras de Freud: "los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia, una vía privilegiada de acceso al inconsciente". Como ejemplo de ello están los sueños lúcidos. Es decir, cuando la persona que sueña es consciente de que lo está haciendo. Algo que Gema Vadillo conoce muy bien. "De pequeña empecé a controlar los sueños para salir de mis pesadillas”, afirma. Ahora mismo dice ser capaz de controlar muchos de sus sueños y anima a la gente a que utilice sus sueños para imaginar, ser más creativos y descubrir. “Hay muchas personas que usan los sueños lúcidos, especialmente hombres, para llevar a cabo fantasías sexuales pero luego la emoción les despierta”, apunta NeuroNacho acerca de los sueños lúcidos.

Hay quien relaciona los sueños con un buen estado de salud mental, pero también hay personas a quienes los sueños les han afectado de forma negativa a su salud. Es el caso de Alana Porras (@lahijadeljeque), que ha padecido de parálisis del sueño. La incapacidad transitoria de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia.

“Durante un año fue muy heavy. Me impedía llevar mi vida normal”, cuenta la actriz tras verse afectada por dicho trastorno. “Es horrible. Fui a una psicóloga y no me ayudó nada. Me ayudó una señora que echaba las cartas y que conocía mi madre”. Alana dice ser muy espiritual y considera que vivimos muchas vidas y que estamos conectadas con todas ellas a través de los sueños.

Nacho Roura nos recuerda que la parálisis del sueño es algo que se puede cronificar en algunas personas y que está muy ligado al estrés. El psicólogo especialista en neurociencia recomienda consultar con profesionales y cambiar conductas que conlleven mal descanso. Inés destaca que ella se ha llegado a despertar desorientada y sin saber dónde estaba, aunque afirma que seguramente sea por el tipo de vida tan ajetreada que lleva. Por otra parte, Nacho reconoce que no hay una base científica en el tema de los sueños y que el significado a los sueños se lo da cada uno.