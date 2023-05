Los viajes Erasmus, las experiencias como aupairs y los trabajos fuera de tu zona de confort son algunas de las experiencias en el extranjero que siempre han estado presentes. Por ello, queríamos tratar en Gen Playz XL una de las cuestiones que experimentan los jóvenes (y no tan jóvenes) sobre todo en su época universitaria o juventud laboral: el vivir fuera de tu país.

Almudena Ariza, quien además ha vivido fuera de España durante 15 años, modera este Focus Group de Gen Playz XL para indagar con tres invitados de la Generación Z sobre sus experiencias viviendo en el extranjero: Julián Ayestarán, María Díaz y Aitana Ramajo Ruíz.

Ellos han vivido fuera de su país estudiando y trabajando. ¿Cómo es buscarse la vida fuera de tu zona de confort? ¿Le han abierto puertas a nivel profesional el haber vivido en el extranjero? ¿Cómo te enriquece personalmente estudiar o trabajar fuera de tu país? ¿Existe el shock cultural? Todas estas cuestiones, y muchas más, se resuelven en el Focus Group.

Sobre vivir fuera de España: "Fue una experiencia impresionante, de esas que son únicas"

Aitana tiene 20 años y se fue 8 meses a Irlanda a trabajar de aupair. "Fue una experiencia impresionante, de esas que son únicas, y he aprendido muchísimas cosas". Aitana cuenta que de pequeña tenía una aupair en casa de Alemania y que fueron sus propios padres quienes le animaron a trabajar como niñera fuera de España.

Julián es argentino pero reside en España: "Estudié derecho y acá puedo hacer materias que allá no puedo, tenía muchas ganas de vivir algo así", explica. Para él, el no perder el tiempo es muy importante y que "muchos amigos están de intercambio en Europa también".

Por último, María vivió en Marruecos durante 3 años a causa del trabajo de su padre: "Tenía 12 años, me enriqueció mucho, aprendí idiomas, y es de lo mejor que me ha pasado en la vida", dice. "No era consciente del cambio pero mis padres me lo enseñaban con mucha ilusión, mi nueva casa, el colegio al que iba a ir... entonces yo iba también con ilusión", explica. ¡No te pierdas Gen Playz XL, todos los martes y jueves, a las 22:00h en el YouTube de Playz y en RTVe Play!