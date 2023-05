Nuestras mascotas no pagarán nuestras pensiones

Hace unas semanas, Manu Sánchez, presentador de Antena 3, pronunció un sermón en el telediario (más propio de un cuñado o un párroco que de un presentador) en el que insinuaba que la situación de precariedad en la que viven los jóvenes son una excusa para no asumir el sacrificio que supone formar una familia. Lo fácil sería decir que este tipo es un cantamañanas que no tiene ni idea de la situación que vivimos los jóvenes, pero por mucho que nos joda, tiene parte de razón.

Toda persona joven ha recibido por parte de sus mayores algún juicio sobre su situación vital que empieza con un “yo a tu edad”, pero las condiciones materiales de nuestra generación quedan muy lejos de las de nuestros padres, que a nuestra edad, muchos ya habían completado el starter pack de su época: contrato fijo, coche, casa e hijos. Ahora, los jóvenes tenemos la mayor tasa de paro de Europa y quienes tienen la “suerte” de tener un trabajo ni siquiera tienen garantizada una vida digna -que 1 de cada 4 jóvenes con empleo vive en riesgo de pobreza y exclusión social- nos independizamos a los 30 y tenemos que dedicar de media el 85% de nuestro salario neto para el alquiler de una vivienda.

Pero quizá los defensores a ultranza de la natalidad pretenden que criemos una generación de hijos que nazcan con compañeros de piso y no tengan más herencia que nuestra precariedad laboral. “Para traer a un pequeño a este mundo hay que ponerle un punto de locura, porque si te lo piensas, no lo haces”, sentenciaba Manu Sánchez su discurso. Y es que cuando se obvian las circunstancias, tener un hijo es solo cuestión de atrevimiento, de “animarse”, como el que se rapa la cabeza o salta en paracaídas. Si en algo le tengo que dar la razón a este señor, es en que los jóvenes no estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad. Pero eso no es algo necesariamente malo.

Cuestión de prioridades El último Barómetro de las Familias en España revela que los menores de 45 años anteponen viajar, prosperar profesionalmente y seguir formándose a tener hijos. De este titular podríamos sentenciar fácilmente que los jóvenes (y no tan jóvenes) solo piensan en trabajar o irse de viaje, pero el estudio también apunta a un aumento del deseo de tener hijos. Es decir, que sí que queremos tener hijos, solo que primero queremos vivir experiencias como viajar y desarrollarnos profesionalmente. A los padres como Manu Sánchez, que lo tuvieron objetivamente más fácil, la intención de desarrollarse como persona antes de formar una familia les debe parecer un acto egoísta que va en contra de la idea del sacrificio. Ese retraso tiene que ver con lo que el Consejo de la Juventud de España llama “la maldición de la eterna juventud”, un análisis de la situación socioeconómica de los jóvenes en 2022 que demuestra cómo la generación zeta y milenial son las son las que peores perspectivas económicas tienen de los últimos 60 años y que revela una brecha salarial generacional, ya que al contrario que los mayores, los ingresos de los jóvenes se han mantenido estancados. En este escenario se debate sobre si los jóvenes no tenemos hijos porque no podemos o porque no queremos, cayendo en una dicotomía simplista que no permite analizar esta cuestión en profundidad. El empobrecimiento de las condiciones materiales de una generación provoca un cambio de mentalidad sobre la moral dominante, haciendo que adaptemos los valores y proyectos vitales a las circunstancias en las que nos ha tocado vivir. De la misma forma que la promesa que nos ofrecía la cultura del esfuerzo está quedando obsoleta ante una precariedad laboral implacable, el valor que le damos a formar una familia se ha ido transformado por la dificultad de reunir las condiciones necesarias para hacerlo. Quizás nuestros padres fueron padres porque no conocieron los destinos asequibles de Ryanair, las posibilidades infinitas de Tinder, las furgonetas camperizadas y el trabajo de nómada digital, el programa Erasmus o los festivales en verano. Cuando la vida no era un scroll infinito de posibilidades, formar una familia era el camino a seguir de la mayoría y aquello de “si te lo piensas, no lo haces” servía paradójicamente para restarle importancia a la decisión más importante de tu vida. En el otro extremo estamos nosotros, que sentimos un pánico profundo a que hacernos mayores signifique reproducir la vida insípida y sacrificada de nuestros padres en un sistema que, de por sí, nos niega esa posibilidad. Por ello, paradójicamente, celebramos la libertad que nos da la precariedad, ya que sin prosperidad económica es lo único que nos queda. Es posible que envidiemos la estabilidad económica de nuestros padres y que sintamos una nostalgia futura de una vida que nunca viviremos, pero pocas veces pensamos en cómo muchos de ellos envidian la libertad de la que nosotros disfrutamos para realizarnos como personas y vivir experiencias que no estén basadas en la crianza.