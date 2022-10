¡Estamos de celebración! Playz cumple 5 años y no nos imaginábamos mejor manera de festejarlo que con una selección de nuestros contenidos de freestyle. Desde los inicios de Réplica, nuestro programa estrella de free, pasando por los documentales de tus ídolos como Bnet, Skone y Trueno, hasta terminar siendo medio oficial de la Freestyle Master Series España. Son muchos los programas y momentos icónicos que recoge Playz y queremos que disfrutes de todos ellos... Are you ready?

FMS España Playz es el medio oficial de FMS España, la liga de freestyle profesional de nuestro país, y desde la temporada 2020, tienes en nuestro canal todas las jornadas completas, las batallas, y los contenidos extra, como entrevistas exclusivas con sus protagonistas, disponibles en Playz.

Batallas Legendarias Batallas Legendarias reúne a los protagonistas de los enfrentamientos más emblemáticos de FMS España. Chuty, Bnet, Skone, Blon, Gazir, Tirpa, Mister Ego y Errecé cuentan, como nunca lo habían hecho, cómo vivieron ellos los momentos más virales de la Freestyle Master Series. No te lo pierdas cada miércoles, en Playz, RTVE Play y YouTube. Batallas legendarias Bnet vs Gazir. La batalla por el campeonato El año que ascendió Gazir llegó a la última jornada arriba en los puntos. Solo necesitaba una réplica para proclamarse campeón....

Réplica, combate de estrellas 2vs2 Réplica, combate de estrellas 2vs2 junta a la élite internacional del freestyle en un solo evento. No te pierdas las 5 jornadas de una de las competiciones más virales con Skone, el alma de Réplica; Chuty, Bnet, que vuelve a las batallas competitivas, Sara Socas, Blon, Tirpa y las estrellas internacionales Aczino (México), Rapder (México), Káiser (Chile), Mecha (Argentina), Cacha (Argentina) y Marithea (Colombia).

Bnet, el campeón tranquilo Playz muestra el lado más personal de Bnet, A.K.A. Javier Bonet, en Bnet, el campeón tranquilo, un retrato en profundidad sobre una de las figuras más importantes de la escena del freestyle internacional. En esta miniserie conoceremos a Javier, flamante ganador de la Freestyle Master Series y todo un ídolo para las nuevas generaciones.

Trueno, atrevido a soñar Esta serie documental está protagonizada por uno de los artistas argentinos más relevantes del hiphop hispanohablante, Mateo Palacios, conocido como "Trueno", en su primera gira por España. Conoceremos su pasado, presente y futuro, con una apretada agenda con presencia en diversos canales de comunicación, encuentros con otros artistas y las reflexiones que conlleva este ritmo de vida. Una forma única y exclusiva de conocer a "Trueno" en su ambiente más personal.

Réplica Internacional Skone reúne en Réplica Internacional a algunos de los freestylers más reconocidos a nivel mundial, que reviven las batallas que les han enfrentado a los mejores freestylers españoles. Grandes MC's como Rapder, Acertijo, Klan, Tata, Lobo Estepario y Aczino son los protagonistas de esta edición, junto a Chuty, Bnet, Zasko Master, Sara Socas, Force y Arkano. Unos protagonistas a los que Skone entrevistará para conocer cómo vivieron aquellas batallas y qué supusieron en su carrera profesional.

Skone, The Big Fish En el documental Skone, The big fish descubrimos a un Chemi más personal que nunca. El freestyler explica los valores con los que se ha criado, la importancia de sus amigos a lo largo de su infancia y adolescencia, su forma de vivir el free e incluso desvela algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.

Réplica, la nueva era En esta aventura de Réplica, Skone quiere dar visibilidad a la nuevas generaciones, buscando la nueva cara del free de nuestro país. Skone recorrerá las ciudades de España con anfitriones de lujo con un pasado muy underground para buscar a la promesa del freestyle español.

Réplica, buscando el punchline Como en cualquier arte o trabajo, existen distintas vías para llegar al éxito profesional. Muchas personas lo logran a través de la constancia, dejándose la piel y echando horas de entrenamientos para romper sus miedos y vencer sus límites. Algunas de nuestras talentosas figuras de nuestro panorama de free actual han dudado en acudir a la llamada de Skone para hablar sobre la disciplina.

FMS Especial Navidad Para finalizar el 2021, Playz celebró el evento navideño del año, con grandes estrellas como Zasko, Tirpa, Mister Ego y Elekipo, y algunas promesas del panorama como Swit Eme, Nacho LCM, Ethico y Brahiam. El jurado de lujo, formado por Bnet, Errecé y Estrimo, se encargó de elegir al ganador de la Freestyle Master Series Especial Navidad, que contó con grandes momentos virales como su famoso Beat Mode. Si no lo has visto aún, ¡no pierdas más el tiempo!