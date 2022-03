Como bien sabéis, acabamos de celebrar la primera competición de ‘Replica combate de estrellas’ y el resultado ha sido increíble. Tras 5 jornadas muy reñidas compitiendo con la élite del freestyle, Chuty y Tirpa se hicieron finalmente con la copa de campeones de ‘Réplica, combate de estrellas 2vs2’.

Tras una ajustada final contra Skone y Cacha, el jurado decidió que Chuty y Tirpa se harían con esta merecidísima victoria. A pesar de no ser los favoritos desde un principio, no es de extrañar que una de las estrellas favoritas del free internacional y el subcampeón actual de FMS Internacional estuvieron a la altura del premio durante toda la competición.

Hablamos con Chuty y Tirpa, la dulpa ganadora de 'Réplica, combate de estrellas', en una entrevista exclusiva que no te puedes perder. ¿Cómo se han visto durante la competición? ¿Qué es lo que más le ha gustado a Chuty de Tirpa y viceversa? ¿Quién eran sus favoritos? ¡Lo descubrimos!

Tirpa reconoce que se lo ha pasado muy bien, en general, durante toda la competición: “Me he visto en un nivel bueno que llevaba tiempo queriendo ofrecer y, además, con este hombre (Chuty) al lado que me compenetra muy bien”. Y eso se ha notado. Por su parte, Chuty también se ha sentido muy cómodo al competir con su compañero: “Algunas veces hemos estado primeros y otras segundos, pero siempre sabía que podíamos llegar a la final, desde que se hizo el sorteo y vi que me tocó con Tirpa me puse muy contento”.

Chuty: "Desde que se hizo el sorteo y vi que me tocó con Tirpa me puse muy contento" Para el subcampeón actual de FMS Internacional, ganar siempre fue una opción viable en su mente, aunque sabía que los freestylers que han participaban en ‘Réplica, combate de estrellas 2vs2’ eran muy buenos. “Aun así, me mola mucho lo que hace Chuty, nos entendemos muy bien, sí que esperábamos llegar a la final y pelearla”, añade. Sin embargo, a Chuty lo que más le hizo dudar si podía ganar fueron las parejas aleatorias del sorteo debido al alto nivel, especialmente le preocupaban grandes nombres como Bnet y Marithea o Skone y Cacha. “Para mí, Cacha tiene mucho recorrido nacional y Skone tiene mucha experiencia, desde el sorteo no sabes si puedes llegar a la final o si puedes ganar, pero sabíamos que éramos una pareja que se iba a compenetrar bien, hacemos buenas barras, no nos puede eliminar el Dj, nos hemos sentido cómodos, el resultado ha sido el mejor posible”, afirma. A la pregunta de por qué se han entendido tan bien sobre el escenario, Tirpa lo tiene claro: “A mí lo que más me ha gustado de Chuty es que es un competidor extremadamente completo, nos desenvolvemos bien en todas las vertientes que puede haber, lo que más me gusta es la seguridad y la confianza, que sé que siempre va a cumplir”.