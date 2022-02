Réplica, combate de estrellas va llegando a su fin y Chuty y Tirpa conquistan el primer puesto de la tabla de clasificación en la Jornada 4. Hasta hoy, Skone y Cacha habían liderado la tabla en las primeras tres jornadas pero la dupla de campeones de FMS ha subido hasta el primer puesto.

Respecto al resto de la tabla, Rapder y Mecha se sitúan en el tercer puesto y Aczino y Sara Socas en el cuarto, mientras que Bnet y Marithea y Blon y Kaiser ocupan los dos últimos puestos. No te pierdas mañana la Jornada 5 y gran final de Réplica, combate de estrellas, a partir de las 18:00h en RTVE Play y en nuestro canal de YouTube. ¿Quién conseguirá la copa de campeones? ¡Hagan sus apuestas!

La competición podrá verse en abierto para todo el mundo a partir de las 18:00 hora española y tendrá como conductoras a Queen Mary y Taty Santana, reconocidas hosts del circuito, además de a Hazhe como el DJ oficial del evento y a FJ, Babi Blackbull e Invert como jurado de la competición.

La primera batalla ha sido la de Bnet y Marithea contra Aczino y Sara Socas. La dupla de hielo se enfrenta a la leyenda mexicana y a la reina del flow en un enfrentamiento difuso donde parecía que ninguno de los cuatro terminaba de encontrarse en el formato del todo, sin embargo, a medida que la batalla iba sucediendo, los cuatro freestylers iban subiendo la intensidad y sintiéndose más cómodos.

El primer 1vs1 ha sido el de Marithea contra Aczino, donde la colombiana ha tenido grandes frases como "Sara, yo te quiero, pero en mi barrio los asesinos no son buenos compañeros". Pero Aczino ha sido el que ha conseguido la totalidad de puntos para su dupla. El otro 1vs1 fue el de Bnet contra Sara, una clase de rap en toda regla donde el flow estuvo muy presente. Fue tal el round que se fueron hasta réplica, pero la batalla fue como música para los oídos del público.

El 2vs2 fue muy comentado por los usuarios en redes sociales, en especial los minutazos de Bnet y Sara. Finalmente, los claros vencedores fueron Bnet y Sara por la suma de puntos, aunque al finalizar la jornada quedaron penúltimos, descartando entonces casi la posibilidad de campeonar.

38.23 min Bnet y Marithea se enfrentan a Aczino y Sara Socas en la primera batalla de la Jornada 4 de `Réplica, combate de estrellas 2vs2¿.

El segundo enfrentamiento fue el de Blon y Kaiser contra Rapder y Mecha y el primer 1vs1 fue el del rey sin corona contra el argentino, que se fue incluso a réplica. Mecha, como siempre, salió con su actitud competitiva que tanto le define, mientras que Blon brilló con sus referencias y contenido (¡nada nuevo!).

Kaiser y Rapder se enfrentaron en el siguiente 1vs1 y después, en el 2vs2, también hubo varios highlights, como Rapder y Mecha turnándose en el patrón de los minutos clásicos, momentazo que cautivó tanto al público presencial como a los usuarios en redes. Finalmente fueron Rapder y Mecha los ganadores del batallón al sumar 2.100 puntos (Blon y Kaiser tan solo 300) y en la Jornada 5 y final tendrán que enfrentarse a la dupla de hielo: Marithea y Bnet.

40.11 min Rapder y Mecha se enfrentan a Blon y Kaiser en la segunda batalla de la Jornada 4 de `Réplica, combate de estrellas 2vs2¿.

El último enfrentamiento del día fue el de Chuty y Tirpa contra Skone y Cacha, los dos primeros puestos de la tabla. Conseguir puntos en esta batalla era esencial de cara a los primeros puestos y jornada final. Un batallón muy reñido y con un nivel altísimo por parte de todos que ha comenzado con el 1vs1 de Tirpa contra Skone, seguido del 1vs1 de Chuty contra Cacha.

Entre los highlights de la batalla, destacó el momento mímica de Chuty y Tirpa, momento con el que el público enloqueció. Finalmente Chuty y Tirpa ganan la batallan y se colocan primeros con 6700 puntos, justo por encima de Skone y Cacha, que guardan el segundo puesto con tan solo 500 puntos menos. No te pierdas la Jornada 5 y gran final de Réplica, combate de estrellas, este 19 de febrero a partir de las 18:00h, en RTVE Play y en nuestro canal de YouTube. Are you ready?