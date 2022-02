Replica combate de estrellas llega a su fin y el resultado no podía ser otro que una final épica para recordar. Tras 5 jornadas muy reñidas compitiendo con la élite del freestyle, Chuty y Tirpa se hacen finalmente con la copa de campeones de la competición. Tras una ajustada final contra Skone y Cacha, el jurado decidió que Chuty y Tirpa se harían con esta merecidísima victoria. Y no es de extrañar que una de las estrellas favoritas del free internacional y el subcampeón actual de FMS Internacional estuvieran a la altura del premio durante toda la competición.

11.56 min Entrevista a Chuty y Tirpa, ganadores de 'Réplica, combate de estrellas', con Miriam Martín.

La Jornada 5 ha tenido cuatro batallones: Chuty y Tirpa han abierto la fecha contra Aczino y Sara; Kaiser y Blon ha batallado contra Skone y Mecha; Bnet y Marithea se han enfrentado a Rapder y Mecha; y, para cerrar la pedazo de jornada, los dos primeros puestos de la tabla se han visto las caras en el escenario para luchar por la copa de campeones.

Ya puedes ver todas las veces que quieras las cinco jornadas de Réplica, combate de estrellas, sus respectivas batallas y los contenidos exclusivos, en RTVE Play y Playz.

La Jornada 5 ha sido, sin duda, la más candente y la que más momentazos nos ha regalado. La primera batalla ha sido, nada más ni nada menos, que la de Chuty y Tirpa contra Aczino y Sara Socas, un enfrentamiento de campeones absoluto. El primer 1vs1 fue el clásico de los clásicos: Chuty contra Aczino. Los usuarios en redes sociales enloquecían con los punchlines de los Dioses del freestyle internacional, pues es una de las batallas favoritas de toda la historia, y en la que Aczino se llevó dos victorias, y Chuty, una.

Tirpa se tuvo que enfrenar a Sara Socas de nuevo en un batallón que se fue hasta la réplica. Mucho punchline, rimas ingeniosas y sobre todo respuestas a mansalva es lo que tuvo el enfrentamiento. Después llegó el 2vs2 a patrones y finalmente fueron Chuty y Tirpa los vencedores por la suma de puntos, éxito que les catapultó a conservar la segunda posición para entrar en la batalla final contra Skone y Cacha.

42.45 min Chuty y Tirpa se enfrentan a Aczino y Sara Socas en la primera batalla de la Jornada 5 final de `Réplica, combate de estrellas 2vs2¿.

Después llegó el momento de Blon y Kaiser contra Skone y Cacha, un batallón que con dos reyes del ingenio y el freestyle en clave de humor como son Blon y Skone, no era extraño esperar esos punchlines que sacan siempre una carcajada. "La diferencia entre nuestras cadenas, mierda, que yo si me meto en la ducha no se me pone negra", le soltó Skone a Kaiser en su batalla de 1vs1.

Luego llegó el turno de Blon y Cacha, y no hay duda de que la mejor versión del rey sin corona y su compañero las hemos visto en esta Jornada 5. La ronda del 2vs2 estuvo también tuvo varios highlights, porque, ¿quién quiere ver monólogos teniendo a Skone y Blon en la misma batalla? Los ganadores de la batalla fueron Skone y Cacha y Blon y Kaiser quedan en el último puesto de la tabla.

45.16 min Blon y Kaiser se enfrentan a Skone y Cacha en la segunda batalla de la Jornada 5 final de 'Réplica, combate de estrellas 2vs2'.

La tercera batalla antes de la gran final fue la de Bnet y Marithea contra Rapder y Mecha. A pesar de que ninguna de las dos duplas se jugase nada, el nivel estuvo muy alto y hubo grandes rimas. "Yo gané en el Wizink Center delante de 10.000 personas y tú lo ganaste solito delante de un croma", fue una de las barras de Bnet a Rapder en la ronda de 1vs1.

Pero sin duda, el momentazo célebre fue cuando Bnet paró la batalla en la ronda del 2vs2 cuando Mecha le tiró de que su Red Bull Internacional era de Hacendado: "Esa me ha gustado, la Red Bull que ganaste qué era, ¿zero zero, hermano? Ah, porque no has ganado, y la tuya qué era, ¿el sabor verde nuevo que han sacado?", fue la tremenda respuesta al momento del mejor Bnet de toda la competición. Finalmente, Rapder y Mecha fueron los ganadores por ganar 800 puntos más, quedando en tercer puesto, y Bnet y Marithea en el penúltimo.

“BNET EN MODO ICE MAN ��



"Esa me ha gustado, la Red Bull que ganaste qué era, ¿zero zero, hermano? Ah, porque no has ganado, y la tuya qué era, ¿el sabor verde nuevo que han sacado?"#ReplicaCombateDeEstrellas pic.twitter.com/RqqXqLPYF9“ — playz (@playz) February 19, 2022

42.01 min Bnet y Marithea se enfrentan a Rapder y Mecha en la tercera batalla de la Jornada 5 final de 'Réplica, combate de estrellas 2vs2'. Un batallón en toda regla que no puedes perderte, solo en Playz.

Y entonces llegó el momentazo de la noche: la gran final de Chuty y Tirpa contra Skone y Cacha. Un batallón muy reñido donde la copa de campeones estaba en juego y donde resaltaron en especial las rondas del Kick Back y el Acapella, donde la sangre llegaba hasta el público.

Pero también hubo otro momento viral en redes sociales, fuera de la propia batalla, y es el momento en el que uno de los asistentes insulta a los freestylers desde el público. En ese momento, Babi Blackbull, uno de los jurados, coge el micrófono para pedir respeto: "podemos dar opiniones de me gusta este o me gusta el otro, pero no insultar". Finalmente, y tras una ronda más a patrones de muchísimo punchline, el jurado da la victoria unánime a Chuty y Tirpa, que se proclaman como los ganadores de Réplica, combate de estrellas.

27.41 min Mira ya la gran final de Chuty y Tirpa vs Skone y Cacha.