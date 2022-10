Hay batallas de freestyle que han marcado un antes y un después en la disciplina. Es por eso por lo que Playz te trae Batallas Legendarias, el nuevo programa de freestyle donde los protagonistas de FMS España, de la que Playz es medio oficial, cuentan cómo han vivido en primera persona los momentos más virales de la liga más importante de nuestro país.

Y no había mejor forma de arrancar que con Bnet vs Gazir, la batalla más emblemática de la última temporada en la que Bnet se proclamó campeón nacional. Disfruta de un nuevo episodio, cada miércoles, en RTVE Play y Playz.

Bnet alude a la sonoridad y musicalidad de aquel enfrentamiento que tanto revuelo generó entre los fanáticos: "Yo pensé ya está, he ganado, pero no por el contenido, porque Gazir el contenido lo hizo de locos. Simplemente yo escuché cómo sonaba él y cómo había sonado yo . Y como yo voy muy a esa faceta [artística], yo decía: no hay comparación en el sonido", dice el MC madrileño. "Por supuesto, al final era un enfrentamiento de dos cosas muy distintas. Al final yo creo que, por ejemplo, es una batalla que si a ti lo que te gusta es lo que hace Gazir, vas a pensar que me gana", añade.

La mentalidad y la presión, factores clave en una final

Uno de los factores que sobresalen en Bnet es su mentalidad de hielo; Gazir, por el contrario, siempre ha confesado que "la batalla es contra sí mismo". Bnet habla sobre los momentos previos a la final contra Gazir: "Tú podías considerar que lo lógico es que ganase él. Yo tenía la mentalidad en mi cabeza de decir: si yo quiero, tú no me ganas", dice el freestyler. "Pero yo iba muy tranquilo pensando mira, yo no he sido MVP esta temporada, no he tenido intención de ganar a nadie, solo he intentado hacerlo lo mejor posible. Pero con Gazir sí que tenía una mentalidad de: hoy cojo y te gano", confiesa Bnet.

Gazir, por su parte, habla sobre la presión mental que le supuso enfrentarse en una final contra Bnet: "Desde hace semanas yo ya estaba con una presión y unas expectativas, en un papel en el que se me había puesto que era complicado, y yo no lo supe sobrellevar bien", dice Gazir. "Fue el día que más nervioso estaba y a su vez el día que menos ganas positivas tenía del evento. Estaba más mentalizado en pasase ya la final y que acabasen esas semanas que había tenido de tanto estrés", añade.

"Claro que me hubiera gustado ganar esa final contra Bnet, pero sí que es verdad que irónicamente me vino muy bien que todo fluyese así porque me hizo aprender mucho. Sí que es verdad que se aprende de los palos y ese fue bastante gordo", continúa Gazir. "Aprendí mucho de eso, luego desembocó en un final de año muy distinto y me hizo madurar mucho también", termina.

50.19 min Kapo 013 y Miriam Martín presentaron este bonus track con invitados muy especiales como Míster Ego y Mnak; Bekaesh, host del evento y Soen, miembro del jurado de FMS. No te pierdas el mejor análisis de la jornada. Además contamos con las declaraciones en exclusiva de Bnet y Gazir, campeón y subcampeón de la liga.

Lo cierto es que Bnet ya tenía experiencia en enfrentarse a un evento de ese calibre, pues justo un año antes se proclamó campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. "Al final, Gazir nunca se había enfrentado a una final tan importante porque él no había estado en una final de Red Bull, no había estado jugándose nunca la FMS. Había estado en cosas importantes, pero no estaba acostumbrado, yo creo, a la presión que puede suponer una final de primera", dice Bnet, quien además desvela que tiempo antes de la final, perdió a su tía. "Yo había perdido recientemente a una persona importante en mi vida, mi tía, que también era mi madrina, y me acuerdo estar mirando hacia la luna, pensando que me sentía apoyado por ella", concluye.