Contra el Estado terapéutico

En ocasiones las grandes evidencias se nos aparecen de las formas más ordinarias. El pasado mes de mayo, por ejemplo, se expidieron en España los últimos Libros de familia. Tuve la oportunidad de tramitar algunos durante mi pasantía como becario en un Registro Civil consular. Allí llegaban familias jóvenes, probablemente ilusionadas sabiendo que aquel cuadernillo azul daba fe pública de un hecho fundamental en sus vidas: habían creado algo que trascendía a cada uno de sus miembros.

Aquel documento no era solamente un acta simbólica de pertenencia. El Libro de familia tenía cierta relevancia jurídica, y era requerido para la gestión de infinidad de engorrosos trámites burocráticos. En cierto modo, confería a la familia un reconocimiento particular dentro de la comunidad política y testimoniaba que el ciudadano era, además de ciudadano, hijo de alguien. En julio de 2010 se le puso fecha de caducidad. El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó una modificación que sustituía la concepción familiar del registro por otra de carácter individual. La modificación que viene de entrar en vigor asigna a cada persona un “código de ciudadanía”, y propone la creación de una ficha digital con todos los datos relacionados con su estado civil al tiempo que se adapta a los nuevos modelos de familia. Ciertamente, nadie había reparado antes en las familias poliamorosas.

“Un cambio conceptual radical”

La eliminación de Libro de familia, presente en los hogares españoles desde 1915, no sólo responde a las necesidades de la era digital. Como aseguró en su día el ministro de Justicia Francisco Caamaño, se trata de “un cambio conceptual radical, de arriba abajo”. Un cambio que refleja una nueva tendencia en la relación del individuo con el Estado, caracterizada por el menoscabo progresivo de los ámbitos de copertenencia intermedios. Las ideas mismas de familia o de conyugalidad se han visto redefinidas hasta vaciarse por completo de significado, toda vez que su rol ha sido deliberadamente relegado a un segundo plano en la planificación de políticas públicas.

Las consecuencias son evidentes: el debilitamiento de la institución familiar -red de cooperación primera- está rediseñando la relación de los ciudadanos entre sí, y la de éstos con el Estado, contribuyendo a la merma de la cohesión social. Tenemos ejemplos concretos. La combinación de elevadas tasas de divorcio con una cada vez mayor esperanza de vida, el eclipse de la familia extensa o la dificultad para mantener parejas estables, por ejemplo, está sembrando en algunas partes del mundo industrializado una auténtica pandemia de soledad. En España, más del 21% de la población siente aislamiento social, según un informe elaborado por la Universidad Pontificia Comillas. Y según datos de Cruz Roja, el 27% de los mayores atendidos no reciben visitas de sus familiares nunca.

Este no es un ejemplo casual. En paralelo al declive de la vida familiar y asociativa, los problemas derivados del empobrecimiento del tejido social obligan a la asunción progresiva por parte del Estado —también de las corporaciones— de competencias antaño resueltas en el ámbito del hogar. Los países escandinavos han sido pioneros en esta tendencia, y su experiencia demuestra que a medida que se materializa nuestro anhelo de dinamitar toda forma de dependencia en las relaciones humanas, debilitando así nuestras redes de copertenencia, aumenta nuestra dependencia del auxilio estatal. ¿Quién se hará cargo de los millones de ciudadanos desamparados una vez que las redes de cooperación primarias han dimitido de sus funciones? Reino Unido, por ejemplo, fue el primer país en crear en 2018 una Secretaría de Estado para combatir la soledad. El gobierno japonés fue más allá, y en febrero de 2021 inauguró un Ministerio de la Soledad.

Esta ampliación creciente de las atribuciones del Estado ha venido configurando lo que algunos autores han bautizado como un "modo terapéutico de control social”, donde el Estado no sería sólo el responsable primero—ya no subsidiario— de nuestro cuidado, sino también de nuestra salud emocional. Bajo la gobernanza terapéutica, señala la profesora de Relaciones Internacionales Vanesa Pupavac, “los derechos se están reconceptualizando en términos de reconocimiento psicológico y custodia en lugar de libertades”. En otras palabras, está en marcha la transformación del Estado en un gran hospital dónde, como escribió Jorge San Miguel en 'The Objective’, “los vínculos entre sus miembros se reducen a los que unen a dos compañeros casuales de habitación en el policlínico”.

