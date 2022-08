Â¿Tiene sentido creer en el horÃ³scopo en 2022?

Si buscas en Google ‘Horóscopo Virgo’ encontrarás que las virgo somos metódicas, obsesivas, ordenadas, inteligentes, analíticas y algo reservadas entre muchas otras cualidades. Quizás también llegues a leer que 2022 va a ser nuestro año y que vamos a tener suerte en el trabajo. Pero ¿qué tiene esto de verdad? ¿qué tiene que ver que haya nacido el 9 de septiembre con que vaya a tener suerte en el ámbito laboral? ¿es todo el horóscopo predicción o hay algo más?

Para empezar, deberíamos tener en cuenta que no es lo mismo el horóscopo mensual que podemos leer en una revista que la astrología y, por supuesto, no es lo mismo la astrología que la astronomía.

Por supuesto, poco tardó en llegar el rechazo a esta disciplina. Ya en el siglo VII d. C. Isidoro de Sevilla en ‘Etimologías’ sostuvo que la astronomía describe los movimientos de los cielos y luego tenemos la astrología que él considera científica, que es la que describe los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas y por otro lado la astrología que hace predicciones que él definirá como errónea. A pesar de este rechazo, la figura del astrólogo seguirá siendo muy importante para muchos gobernantes y reyes a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento. No sería hasta finales del siglo XVIII cuando por fin la ciencia consigue una de sus grandes victorias y es la definitiva separación entre astronomía y astrología.

¿Puede gustarnos algo que no sigue el método científico?

Está claro que la ciencia ya no es que no defienda la astrología, es que está absolutamente en contra. Según la astrofísica es imposible predecir el futuro según dónde estén situadas las estrellas, es más, grupos de científicos tanto a nivel nacional como internacional se han unido en varias ocasiones para negarlo y mostrar su rechazo ante esta creencia desde hace décadas. En 1990 en España se unieron 250 astrónomos para demostrar su firme rechazo ante ella: "Estamos especialmente inquietos por la continuada proliferación de cartas astrales, predicciones y horóscopos en los medios de comunicación social, tanto visuales como escritos".

Pero claro, yo me pregunto, ¿acaso todo lo que nos entretiene o nos interesa tiene que seguir el método científico? ¿Es “malo” que me interese la astrología? Para entenderlo mejor hablé con Carlota Santos, la ilustradora y arquitecta detrás de @carlotydes: “Algo no tiene por qué ser científico para ser inspirador o interesante. Necesitar que algo sea científico para que te resulte llamativo es tener una perspectiva muy limitada de la vida. Se puede ser racional, cartesiano y metódico y sin embargo tener una vertiente espiritual o curiosidad por lo que no se puede explicar mediante la ciencia, yo soy arquitecta y me interesa mucho todo el tema de la magia, el tarot y la astrología, pero eso no quita que sepa calcular una estructura o hacer un detalle constructivo.”

“En el Antiguo Egipto eran increíbles arquitectos e ingenieros y, sin embargo, utilizaban la astrología y daban una doble perspectiva a sus grandes obras: científica, por ser técnicamente brillantes, y espiritual y astrológica por relacionarlas con las estaciones, las constelaciones, el cosmos y sus dioses”

-Carlota Santos-

Además, tampoco pasaría nada por tener una vida espiritual profunda o curiosa y una firme creencia en la ciencia y el método científico. Quizás podemos asumir que estos dos universos pueden convivir en nosotros y uno no tiene porqué excluir al otro necesariamente tal y como convivían, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Según Carlota: “Eran increíbles arquitectos e ingenieros y, sin embargo, utilizaban la astrología y daban una doble perspectiva a sus grandes obras: científica, por ser técnicamente brillantes, y espiritual y astrológica por relacionarlas con las estaciones, las constelaciones, el cosmos y sus dioses. Esta vertiente espiritual no quita valor a las obras de los antiguos egipcios, sino que las complementa y enriquece. Pienso que actualmente esa conexión con la vertiente más simbólica y espiritual de la realidad se ha perdido, dando valor solo a aquello con el sello de "científicamente demostrado". La astrología nos ofrece otro punto de vista, un campo de exploración más subjetivo y con miles de años de trayectoria, que complementa, nunca anula a la ciencia y al pensamiento racional. Creo que la gente dedica poco tiempo a pensar en general y es más fácil reírse de algo cuando no lo entiendes en vez de escuchar o investigar antes de emitir un juicio, y con la astrología pasa un poco eso. Una pena porque abrirse a todo lo evocador, simbólico y espiritual es una vertiente súper interesante y enriquecedora de la experiencia humana".

Para Carlota, el hecho de que no sea una disciplina científica como tal no hace que deje de ser interesante o algo inspirador y, de hecho -aunque si nos guiamos por el método científico puede que Venus no me vaya a decir cómo me va a ir en el amor- hay algunos estudios que afirman que la creencia en la astrología puede ayudarnos a sentirnos mejor a nivel psicológico o a conocernos mejor a nosotros mismos. Además, quizá en una sociedad cada vez más individualista el hecho de pertenecer a cierto signo puede que nos dé un sentido de pertenencia y de grupo que nos ayude a sentirnos menos solos.

Esta relación entre psicología y astrología es muy relevante, especialmente con la popularización del estudio y la lectura de la carta natal que es ese mapa celestial que nos dice dónde estaba situado cada planeta, qué conjunciones hay entre ellos, su relación entre los diferentes signos y cómo esto configura nuestra personalidad y nuestro ser.

Uno de los mayores representantes en España de la psicología astrológica es Andrés Zuzunaga, fundador de Cosmograma, la escuela de astrología de Barcelona que se centra en crear estudios serios de esta disciplina. Él fue el que nos explicó por qué no todos los virgos son ordenados o todos los tauro cabezotas: “Es una simplificación muy burda de la astrología. La carta astral es un dibujo del momento en el que tú naces y en el momento en el que tú naces no solo se tiene en cuenta el Sol, que sería nuestro signo solar. Una persona que es aries es porque el momento que nació el sol quedaba bajo la constelación de Aries pero es que en el momento en el que alguien nace no solo hay el Sol. Hay la Luna, Mercurio, Saturno, Plutón, Urano, Neptuno, Júpiter, Venus…Están diez cuerpos celestes que de alguna manera explican quién eres, no lo determinan, no lo causan: lo explican.”