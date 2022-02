El rapero, ahora bajo el nombre de Ye, exige a Billie Eilish que se disculpe con Travis Scott y con los familiares de los 10 asistentes que murieron por asfixia en el Festival de Astroworld el pasado noviembre. Billie, que paró el pasado sábado su concierto en Atlanta al darse cuenta de que una persona entre el público tenía dificultades para respirar, se habrá quedado perpleja ante esta exigencia.

“Yo después de ver que Billie Eilish hizo que Kanye West no fuera a presentarse a Coachella : pic.twitter.com/tTyg3nMih5 “

¿Qué ocurrió en le concierto de Eilish?

Billie Eilish estaba cantando sentada sobre un taburete en medio del escenario cuando vio que una fan entre el público no podía respirar. Parecía un ataque de asma y tenía a muchas personas a su alrededor que podían estarla agobiando. Entonces, la cantante paró el concierto, se bajó de la silla y preguntó: "¿necesitas un inhalador?", de inmediato pidió a su seguridad que la ayudaran, mientras tranquilizaba a sus miles de fans. "Estamos cuidando a la gente y yo espero a que estén todos bien para poder seguir", declaró Billie instantes después.

“La forma en la que Billie Eilish ni siquiera tuvo que mover un dedo para que Kanye hiciera un berrinche enorme y decidiera no presentarse en Coachella jsjsj she’s doing God’s work pic.twitter.com/ZfOMHuoA95“ — twink en terapia (@daveedsc) February 11, 2022

En ese momento todo el mundo vio con buenos ojos el gesto de la cantante. Este no es el primero que hace de estas características, pues normalmente la artista se preocupa mucho por la seguridad de sus seguidores. Ella dijo que le gustaba cuidar a su gente durante sus espectáculos y hay quien lo vio como una indirecta hacia Travis Scott. En este grupo se encuentra Kanye, quien publicó en su cuenta de Instagram que él no se va a presentar al Coachella si antes Billie no le pide perdón públicamente a su amigo Travis.

"Vamos, Billie, te amamos, discúlpate con Trav y con las familias de las personas que perdieron la vida, nadie pretendía que esto sucediera. Trav no tenía idea de lo que estaba pasando cuando estaba en el escenario y está muy dolido por lo que sucedió. Trav estará conmigo en el Coachella, pero ahora necesito que Billie se disculpe antes para poder actuar", escribió Kanye West (Ye) en su Instagram. El mensaje viene junto a una captura de pantalla de otra publicación de Instagram que muestra la cita de Eilish supuestamente dirigida a Scott.

Las redes se han llenado de memes burlándose de la absurda pataleta de Kanye y de miles de mensajes de apoyo a Billie. La cantante ha aclarado a través de Twitter que ella nunca dijo nada de Travis. Simplemente estaba ayudando a una fan en apuros.

“¡BIEN DICHO! Billie Eilish se defiende después de las acusaciones de Kanye West:



"Literalmente nunca dije nada sobre Travis. Solo estaba ayudando a un fan". pic.twitter.com/Ua2RTmVxFX“ — Billie Eilish Data (@dataeilish) February 10, 2022

El Festival de Coachella vuelve a celebrarse, tras el parón provocado por el Covid, este 2022. Tendrá lugar en California durante dos fines de semana: del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en el Empire Polo Grounds. El cartel de Coachella Valley Music and Arts Festival’s 2022 tendrá a Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West (Ye) y Swedish House Mafia como cabezas de cartel. Travis Scott quedó fuera tras la mortal estampida en Astroworld. La cosa es, ¿cumplirá Kanye sus amenazas o es otra polémica sin sentido de las suyas?