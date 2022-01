"Obra maestra", estas han sido las palabras de Steven Victori, director de operaciones del sello discográfico de Kanye West, al hablar de que Donda 2 estaba a la vuelta de la esquina. Ye -nuevo nombre de West desde que le concedieron el cambio legal-, estaría sumergido en el estudio para dar vida a la continuación de un álbum con el que lo ha conseguido todo a lo largo de 2021. Una secuela en la discografía del rapero que se coronaría como la primera de su carrera y de la que ya se esperan los primeros avances.

El perfil de Instagram del artista aparece vacío. Ni posts, ni vídeos, ni imágenes etiquetadas, ni stories destacadas, ni foto de perfil. Una acción que suele estar vinculada a un cambio de era, o incluso a un anuncio importante. Y ahora que Steven Víctor ha confirmado una noticia así, todo empieza a cuadrar entre los seguidores del intérprete.

De hecho, esta bomba llega tan solo unos días después de que aparecieran fotografías de Kanye junto al rapero Scarface metidos en un estudio. Son muchos los rumores que lo relacionan con cantantes como Post Malone, pero por el momento todo son suposiciones que podrían convertirse en verdad en los próximos días.

“Kanye West was recently in the studio with the legendary Scarface. Scarface is one of the most emotionally transparent lyricists ever & Ye greatest songs are also his most vulnerable. I hope we get to hear whatever is happening in this studio one day. pic.twitter.com/u75hl7ex17“