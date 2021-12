¿Hay algo que dé más paz que reconciliarte con quien te ha quitado el sueño durante años? Esta cuestión, lejos de ser una mera hipótesis, es la que se le ha debido de pasar por la cabeza tanto a Kanye West como Drake. Los beefs dentro de la industria musical suelen ser más habituales de lo que pensamos, pero el que marcaba la relación de estos dos artistas adquirió unas dimensiones que propiciaron incluso la filtración de la dirección de Drake en Instagram.

Es cierto que ha pasado un tiempo desde entonces, pero muy pocos imaginarían que entre los dos intérpretes llegaría la paz. Y mucho menos que se produciría sobre el escenario. Pero así fue: Ye -aka Kanye West- organizó un concierto benéfico llamado Free Larry Hoover Benefit Concert. Un evento que hizo para generar conciencia sobre la necesidad de una reforma penitenciaria y que pudo verse a través de Twitch en 240 países. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues, efectivamente, la actuación de Drake en Los Angeles Memorial Coliseum.

“Kanye y Drake nos acaban de regalar uno de los momentos más épicos de la historia de la MÚSICA, si de toda la historia. Gracias genios, eso fue épico. pic.twitter.com/F8UBL0PCfc“ — Dre. (@andre58mercado) December 10, 2021

“Ver a Drake y Kanye otra vez en un mismo escenario fue lo mejor que le pudo pasar al rap, FUCK FANBOYS.������ pic.twitter.com/zdS2107mZc“ — ��OƆIꓤOℲꓵƎ (@EUFORlCO) December 10, 2021

Para quien no haya seguido sus continuas idas y venidas, este gesto por parte de Drake no tendrá ninguna importancia. Pero todo aquel que haya sido partícipe de los dardos que se han echado incesantemente durante meses y de su palpable enemistad, comprobarán que el hecho de verlos juntos y apoyando una causa benéfica no es más que la confirmación de lo que todos esperábamos: Kanye West y Drake han firmado oficialmente la paz. Porque como puede verse en las imágenes publicadas en redes sociales, ambos lo dieron todo sobre el escenario -abrazo incluido- para que todo aquel que se puso frente a su música lograra disfrutar de un show que ya ha quedado para el recuerdo de sus seguidores.

“Drake cantando las canciones de Kanye y viceversa ������ https://t.co/5K8tvcygbC“ — MVP (@franakd58) December 10, 2021

“Drake y Kanye West en el mismo escenario interpretando "Can't Tell #KanyeDrakeLive #FreeLarryHoover pic.twitter.com/YOJnts41XV“ — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) December 10, 2021