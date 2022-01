Si la última noticia que teníamos de Kanye West -de ahora en adelante, Ye- era que se encontraba en plena preparación de Donda 2, ahora el rapero ha copado la conversación social por su última ocurrencia que no solo hace referencia a su vida profesional, sino también a la personal: según apuntan fuentes a la revista Billboard, podría estar preparando una segunda residencia en Rusia para emprender una nueva vida en los próximos meses.

Tal y como desvela el citado medio, el empresario estaría planeando su viaje a Moscú para finales de 2022 y su reunión con su presidente, Vladimir Putin. Uno de los motivos sería la presentación de Sunday Service como uno de los primeros espectáculos en el país y así poder expandir no solo su público, sino también su actividad empresarial.

"Kanye sabe mejor que el ser humano promedio lo que sucede y está al tanto de las cosas. Y no es en contra de Estados Unidos o para causar conflictos, pero Ye es Ye, no se le puede controlar", alegaba Ameer Sudan, asesor estratégico del intérprete. De hecho, fue él quien precisamente confirmó que el artista estaría intentando establecer relaciones comerciales con el magnate inmobiliario Aras Agalarov y su hijo Emin Agalarov. Y aunque no pudo revelar los detalles de las conversaciones, sí que adelantó que si el proyecto sale adelante, Kanye se haría con más de 10.000 millones de dólares de beneficios.