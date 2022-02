Empezamos este primer viernes de febrero con Rosalía entrando por la puerta grande con el lanzamiento del segundo single de su nuevo y esperadísimo álbum 'Motomami'. El tema se titula "Saoko" y viene acompañado de un videoclip en el que la catalana nos muestra su destreza a la hora de hacer trompos con la moto. Además, llega el mejor sad trap de la mano de Rojuu, los ritmos latinos de la mano de Manuel Turizo y la mejor fusión urbana entre Omar Montes y Kevin Roldan. ¿Preparadxs para romperla este finde? Ahí va parte de la que seguro será vuestra banda sonora en los próximos días.

'Saoko' es el segundo single de su nuevo disco 'Motomami', que la artista catalana lanza después de "La Fama" (colaboración con The Weeknd). Este adelanto había levantado muchísima expectación entre los seguidores y los detractores de Rosalía. Ella ha salido airosa y no ha dudado en posar desnuda para la portada de su nuevo álbum. Una fotografía que, al igual que lo hará este segundo single, se convirtió en tendencia en medio mundo.

Bésame - Omar Montes, Kevin Roldan

Omar une fuerzas con el distintivo sonido urbano de Medellín (Colombia), Kevin Roldán, en este sencillo. "Bésame" nos recuerda que mostrar cariño y disfrutar de los momentos íntimos es importante porque el tiempo siempre se nos va de las manos. Omar y Kevin podrán ser chicos malos, pero saben cómo tomarse un tiempo para lo importante, y abren así sus corazones para el romance. Como dice el coro: “Bésame, no te demores, hazlo de una vez, que cuando estoy contigo no quiero perder el tiempo que se va no va a retroceder”.