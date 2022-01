Primera semana lectiva del año para muchos y muchas y sí, ya teníamos ganas de volver a indagar en la playlist con los estrenos musicales de la semana. Y uno de los lanzamientos que más hype ha levantado ha sido el de Camilo, Wisin y Los Legendarios con "Buenos Días". El colombiano llevaba días alimentando el hype respecto al misterioso artista puertorriqueño que se sumaría a él en la colaboración, así que no es de extrañar que esta canción se convierta en uno de tus favoritos en los próximos días.

Sebastián Yatra, Justin Quiles y L-Gante también unen sus voces en "Regresé", un tema rítmico y con tintes de verano que nos recuerda a la collab que también se han marcado los hermanos Mau y Ricky junto a Eladio Carrión en "No puede ser". Pero si hablamos de uniones sorprendentes, no podemos pasar por alto la de Álvaro Soler y David Bisbal. El intérprete de "La Cintura" dejó entrever que un gran compañero de profesión se sumaría a su último proyecto, y pocos días después conocíamos que, efectivamente, no se equivocaba. "A Contracorriente" es su nuevo tema y promete sonar en tu playlist más de una vez.

Tras la marcha de Joel Pimentel, CNCO sigue con su carrera como cuarteto y esta vez, entran en 2022 con "Party, Humo y Alcohol". Don Omar tampoco ha querido perderse el inicio del año repleto de música y tras hacer desaparecer todas las imágenes de su Instagram -algo que evidenciaba que algún anuncio importante iba a llegar a nuestras pantallas-, el reguetonero regresa con "Sincero".

Y si tienes ganas de más, no te pierdas lo nuevo de Pablo Alborán y sus "Castillos de arena", el primer single de su próximo álbum; "Sin Freno" de Samuraï; "Otro día más", de Luis Cepeda o el regreso de Avril Lavigne con su nuevo disco y canciones como "Love it when you hate me". Dale al play y... ¡disfruta!

Wisin, Camilo y Los Legendarios - "Buenos Días"

Sebastián Yatra, Justin Quiles y L-Gante - "Regresé"

Mau y Ricky y Eladio Carrión - "No puede ser"

Álvaro Soler y David Bisbal - "A Contracorriente"

Maríah Angeliq - "La Tóxica"

Don Omar - "Sincero"

Samuraï - "Sin Freno"

Pablo Alborán - "Castillos de arena"

Luis Cepeda - "Otro día más"

CNCO - "Party, Humo y Alcohol"