Claramente, y por si no se entendía, nos referimos a la palestra musical. Avril Lavigne acaba de anunciar el lanzamiento de su séptimo álbum, Love Sux, después de tres años de silencio. La canadiense ha confirmado que su último trabajo discográfico saldrá a la venta el próximo 25 de febrero y sus fans no pueden estar más contentos de empezar el 2022 con el sonido de su artista favorita. Lavigne esta dispuesta a arrasar este año, empezando por su actuación en el programa New Years Rockin Eve, en donde presentó su single "Bite me" ante millones de espectadores. Por si esto fuera poco, la cantante ha revelado también el inicio de su gira internacional, que empezará en Holanda el próximo 26 de febrero y que la llevará por Europa y Estados Unidos.

'Love Sux', su vuelta al punk-rock

El disco contará con 12 temas grabados durante este último año de pandemia. La cantante y compositora ha dicho que todos están escritos por ella y que este probablemente sea su álbum más personal. Después de su anterior producción Head Above Water, con la que obtuvo grandes éxitos a nivel mundial, la artista vuelve a sus orígenes pop/rock: "Es puro rock & roll de principio a fin. Hay muchas reflexiones sobre las diferentes relaciones por las que he pasado y dónde estoy, y aunque hay canciones sobre experiencias amorosas pasadas que no funcionaron, estoy en un lugar tan bueno en mi vida. Me estoy burlando de mí misma porque he pasado por muchas cosas en el amor", adelantó la artista sobre lo que nos vamos a encontrar en su nuevo disco.

Ademas, Avril aseguró que su objetivo principal es lograr que las mujeres se sientan empoderadas al escuchar sus nuevas canciones. "Mi mensaje es saber quién eres y confiar en quién eres. Muchas de estas canciones son acerca de tener la fuerza para alejarse si alguien no ve eso. Quería asegurarme de escribir música con la que las personas pudieran identificarse. Se trata de valorarte a ti mismo y saber que eres suficiente. Es realmente una carta de amor para las mujeres".

Como parte de la promoción de su esperadísimo trabajo, la cantante ha compartido el videoclip de su primer single "Bite Me" en forma de adelanto. El tema ha sido compuesto por la cantante junto a Marshmello, Omer Fedi y los productores MODSUN, John Feldmann y Travis Barker. Además, ha desvelado que el disco incluirá colaboraciones con Machine Gun Kelly, Blackbear y Marck Hoppus.

El segundo single ,en colaboración con Blackbear, se titula "LOVE IT WHEN YOU HATE ME" y saldrá este mismo viernes (14 de enero), según ella misma ha anunciado en sus redes. ¡Estamos expectantes!